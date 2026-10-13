Саудовская Аравия увеличила добычу нефти на треть после 30-летнего минимума

Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что ее добыча сырой нефти в прошлом месяце выросла на треть после падения до самого низкого показателя за три десятилетия.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным ежемесячного отчета секретариата ОПЕК, Эр-Рияд проинформировал организацию об увеличении добычи примерно на 2 миллиона баррелей в сутки - до 8,372 миллиона баррелей в день. В то же время этот объем остается значительно ниже уровня, зафиксированного до обострения иранского конфликта.

Экспорт нефти с Ближнего Востока в прошлом месяце возобновился почти до довоенного уровня благодаря усилиям региональных производителей поддержать потоки через Ормузский пролив. Кроме того, Саудовская Аравия возобновила транспортировку через критически важный трубопровод, позволяющий направлять экспорт в Красное море после атак йеменских хуситов.

Пока остается неизвестным, сохранилась ли динамика восстановления на фоне недавнего усиления ударов Ирана по танкерам и активизации действий хуситов.

Оценки спроса и общие объемы добычи ОПЕК

В ежемесячном отчете организация вдвое снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году — до 200 тысяч баррелей в сутки. Снижение прогноза произошло в основном из-за показателей Соединенных Штатов Америки.

Кроме официальных данных стран-участниц отчет содержит расчеты на основе информации консалтинговых компаний и медиа:

совокупная добыча государств ОПЕК в сентябре выросла на 920 тысяч баррелей в сутки и составила 25,097 миллиона баррелей в сутки;

рост показателей в Саудовской Аравии и Ираке компенсировал сокращение поставок в других странах объединения.

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия резко увеличила экспорт нефти, а показатели достигли максимумов военного времени. Страна нарастила объемы прокачки нефти через ключевой трубопровод Восток-Запад, доведя показатель более чем до 80% от общей проектной мощности.