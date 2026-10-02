Саудівська Аравія різко збільшила експорт нафти: показники сягнули максимумів воєнного часу

Саудівська Аравія різко наростила обсяги прокачування нафти через свій ключовий міжнародний трубопровід Схід-Захід, довівши цей показник до понад 80 відсотків від загальної проєктної потужності.

Про це інформує Dilo з посиланням на Bloomberg.

Завдяки цьому обсяги нафти, доступні для експорту із західного узбережжя королівства, досягли максимальних значень воєнного часу. Таке збільшення стало можливим через те, що державний гігант Saudi Aramco почав спрямовувати менші обсяги сировини на вітчизняні нафтопереробні заводи.

За інформацією обізнаних джерел, на які посилаються медіа, компанія прокачувала близько 6 мільйонів барелів на день через цю магістраль. Після забезпечення потреб НПЗ на західному узбережжі у розпорядженні компанії залишається близько 4,5 мільйона барелів на день для експорту.

Відновлення стратегічного маршруту після ударів

Компанія змогла оперативно наростити поставки через зазначений транспортний коридор, пропускна здатність якого становить 7 мільйонів барелів на день. Ще на початку поточного тижня магістраль працювала приблизно на половину своєї потужності.

Цей маршрут історично слугує критично важливою артерією для стабільного транспортування нафти на тлі збройного протистояння з Іраном, дозволяючи країні експортувати значні обсяги сировини через Червоне море в обхід небезпечної Ормузької протоки.

Водночас останні місяці виявилися вкрай складними для цього логістичного ланцюжка. Робота нафтопроводу тимчасово зупинялася після того, як у минулому місяці він зазнав ворожих ударів снарядами, випущеними з території Іраку.

Попри ці виклики, відновлення та нарощування експорту вже вплинуло на світові ринки, посприявши помітному зниженню нафтових котирувань протягом тижня.

Нагадаємо, 22 вересня Саудівська Аравія вже частково відновила роботу нафтопроводу "Схід-Захід" після його зупинки через атаки дронів. Тоді прокачування відновили на низькому рівні.