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Volvo Cars попередила про падіння прибутку через спад у Китаї
Шведський автовиробник Volvo Cars попередив інвесторів про скорочення доходів і повністю скасував свій річний фінансовий орієнтир. Причина — криза продажів на найбільшому авторинку світу та повільне відновлення у США.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.
На ранкових торгах акції компанії просіли на понад 4%. Раніше автовиробник очікував на підсумкове зростання продажів і грошового потоку за рік, проте реальність виявилася гіршою за розрахунки.
Головні показники третього кварталу
Глобальні поставки автомобілів Volvo у третьому кварталі скоротилися на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Єдиним драйвером зростання залишилися електромобілі: їхні продажі додали 29% і наразі формують майже третину всього збуту бренду.
Водночас показники окремих нових моделей викликають занепокоєння аналітиків. Зокрема, у Швеції за вересень покупцям передали лише 39 одиниць нового електричного позашляховика EX60. У самій компанії таку статистику пояснюють тим, що випущені партії наразі надходили переважно на ринки інших країн.
Чому шведський гігант втрачає прибутки
Автомобільний сектор опинився під потрійним тиском:
- Цінові війни в Китаї. Місцеві виробники ведуть агресивну боротьбу знижками, а дорожнеча бензину різко обвалила інтерес до класичних машин із двигунами внутрішнього згоряння.
- Американські тарифи та слабкий преміум-сегмент. Попит на дорогі авто у США відновлюється значно повільніше, ніж очікувалося раніше.
- Дорога сировина. Загострення конфлікту на Близькому Сході спричинило зростання вартості сировинних матеріалів.
Через подібні труднощі аналогічні попередження інвесторам останнім часом оголосили також німецькі автоконцерни BMW, Mercedes-Benz та Volkswagen.
Як компанія планує рятувати становище
Для стримування витрат Volvo Cars уже запровадила глобальний мораторій на найм нових офісних працівників і готує додаткові рішучі кроки з оптимізації.
Крім того, компанія готує зміну топменеджменту: до жовтня наступного року посаду генерального директора обійме колишній керівник Škoda Клаус Зеллмер. Він замінить Хокана Самуельссона, який повернувся з пенсії у 2025 році.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акції Volvo Cars обвалилися на 8% на тлі падіння китайського ринку та зростання витрат. Шведський автовиробник очікував на покращення прибутковості у другому півріччі, проте попередив про стрімке подорожчання ключової сировини та серйозне уповільнення продажів на китайському ринку, після чого акції компанії продемонстрували найгірший результат із лютого.