Volvo Cars попередила про падіння прибутку через спад у Китаї

Шведський автовиробник Volvo Cars попередив інвесторів про скорочення доходів і повністю скасував свій річний фінансовий орієнтир. Причина — криза продажів на найбільшому авторинку світу та повільне відновлення у США.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

На ранкових торгах акції компанії просіли на понад 4%. Раніше автовиробник очікував на підсумкове зростання продажів і грошового потоку за рік, проте реальність виявилася гіршою за розрахунки.

Головні показники третього кварталу

Глобальні поставки автомобілів Volvo у третьому кварталі скоротилися на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Єдиним драйвером зростання залишилися електромобілі: їхні продажі додали 29% і наразі формують майже третину всього збуту бренду.

Водночас показники окремих нових моделей викликають занепокоєння аналітиків. Зокрема, у Швеції за вересень покупцям передали лише 39 одиниць нового електричного позашляховика EX60. У самій компанії таку статистику пояснюють тим, що випущені партії наразі надходили переважно на ринки інших країн.

Чому шведський гігант втрачає прибутки

Автомобільний сектор опинився під потрійним тиском:

Цінові війни в Китаї. Місцеві виробники ведуть агресивну боротьбу знижками, а дорожнеча бензину різко обвалила інтерес до класичних машин із двигунами внутрішнього згоряння.

Американські тарифи та слабкий преміум-сегмент. Попит на дорогі авто у США відновлюється значно повільніше, ніж очікувалося раніше.

Дорога сировина. Загострення конфлікту на Близькому Сході спричинило зростання вартості сировинних матеріалів.

Через подібні труднощі аналогічні попередження інвесторам останнім часом оголосили також німецькі автоконцерни BMW, Mercedes-Benz та Volkswagen.

Як компанія планує рятувати становище

Для стримування витрат Volvo Cars уже запровадила глобальний мораторій на найм нових офісних працівників і готує додаткові рішучі кроки з оптимізації.

Крім того, компанія готує зміну топменеджменту: до жовтня наступного року посаду генерального директора обійме колишній керівник Škoda Клаус Зеллмер. Він замінить Хокана Самуельссона, який повернувся з пенсії у 2025 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акції Volvo Cars обвалилися на 8% на тлі падіння китайського ринку та зростання витрат. Шведський автовиробник очікував на покращення прибутковості у другому півріччі, проте попередив про стрімке подорожчання ключової сировини та серйозне уповільнення продажів на китайському ринку, після чого акції компанії продемонстрували найгірший результат із лютого.