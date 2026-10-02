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Швейцарія виділить $170 млн на відновлення України

Швейцарія виділить $170 млн на відновлення України
Швейцарія виділить $170 млн на відновлення України

Швейцарія виділить 135 млн швейцарських франків, або майже $170 млн, на реалізацію ще восьми проєктів з відновлення України. Фінансування отримають проєкти у сферах енергетики, громадського транспорту та водопостачання.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Федеральної ради Швейцарії.

Проєкти в Україні реалізовуватимуть швейцарські компанії.

"Уряд Швейцарії ухвалив рішення про підтримку ще восьми проєктів з відновлення, що реалізуються швейцарськими компаніями в секторах енергетики, громадського транспорту та водопостачання. Обсяг фінансування становить 135 млн швейцарських франків", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швейцарія оголосила третій конкурс проєктів з відновлення України у співпраці зі швейцарськими компаніями із бюджетом 50 млн швейцарських франків.

Автор:
Тетяна Гойденко

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