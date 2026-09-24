Швейцарія виділить 3 млн франків на зберігання українського зерна

Швейцарія спрямує 3 млн швейцарських франків на тимчасове зберігання українського зерна в межах проєкту ФАО через проблеми з морським експортом. Ще 6 млн франків планують виділити протягом трьох років на розвиток органічного сектору.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Через обмежені можливості морського експорту під ризиком залишається до 30 млн тонн української агропродукції. Тому додаткові потужності тимчасового зберігання мають дати виробникам можливість не продавати або втрачати врожай через неможливість швидко вивезти його за кордон.

Проєкт ФАО передбачає не лише підтримку зберігання зерна, а й ваучерну допомогу малим фермерам для підготовки до наступного виробничого сезону.

Українська сторона пропонує розподіляти таку допомогу через Державний аграрний реєстр. Через нього вже сформовано потребу виробників у зернових рукавах.

Окремо Швейцарія планує протягом наступних трьох років виділити 6 млн франків на розвиток українського органічного сектору.

Україна також розглядає розвиток переробки, молочного та м'ясного секторів як спосіб компенсувати обмеження експорту. Йдеться про продаж менших фізичних обсягів продукції, але з вищою доданою вартістю.

Для українського бізнесу готують програму на 30 млн франків

Крім підтримки агросектору, швейцарська сторона представила окрему програму обсягом 30 млн франків для українського бізнесу.

Вона охоплюватиме агробізнес, харчову та деревообробну промисловість і передбачатиме гранти для малих і середніх підприємств, бізнес-асоціацій та органів влади. Запуск програми запланований на початок листопада.

Швейцарську сторону на переговорах представляв делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України, посол Жак Гербер. Саме так його посаду визначає швейцарський уряд.

Нагадаємо, раніше Литва зголосилася допомогти зі зберіганням зерна на тлі проблем із морським експортом. У серпні Україна відвантажила за кордон лише близько третини потенційного обсягу агропродукції, а понад 30 млн тонн урожаю на рік можуть залишитися невивезеними.

Додамо, за оцінками аграрного ринку, через зупинку морського експорту всередині країни може накопичитися 27–32 млн тонн зернових та олійних понад можливості оперативного експорту. Це створює додатковий попит на зберігання та тисне на внутрішні ціни.