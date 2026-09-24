Через блокаду портів Україна ризикує втратити 12 млн тонн майбутнього врожаю зерна

Якщо протягом найближчих шести місяців Україна не знайде рішення для відновлення повноцінного агроекспорту, фермери можуть скоротити посівні площі, а виробництво зернових у 2027 році — зменшитися на 12 млн тонн. Такий сценарій у Kernel розглядають як стресовий, а не базовий прогноз.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Про оцінку повідомив генеральний директор Kernel Євген Осипов під час Форуму економічної стійкості Forbes Ukraine у Києві.

"Якщо фізичне рішення не буде знайдено, то об'єктивно будуть знижені площі посівних. Ми в такому стрес-сценарії оцінювали це як недовиробництво 12 млн тонн зернових наступного року", — заявив Осипов.

Без портів Україна не зможе вивезти більшу частину продукції

За оцінкою Kernel, за умови закритих морських портів Україна зможе експортувати близько 20 млн тонн аграрної продукції за потреби приблизно у 50 млн тонн.

Тобто альтернативні маршрути здатні забезпечити лише близько 40% необхідного обсягу.

За словами Осипова, можливостей дунайських портів також недостатньо, щоб повернутися до обсягів перевезень 2022–2023 років.

Через це агрокомпаніям доводиться змінювати бізнес-моделі. Kernel планує робити більший акцент на переробці та експортувати менші обсяги продукції, але з вищою доданою вартістю.

Такий підхід має дозволити компанії продовжувати закуповувати олійні культури в українських аграріїв та експортувати вже продукти їх переробки.

Для порівняння, Міністерство сільського господарства США у вересні оцінювало виробництво зернових в Україні у 2026 році у 65,09 млн тонн, зокрема 26 млн тонн пшениці та 31,8 млн тонн кукурудзи.

Нагадаємо, в уряді раніше також попереджали, що тривала блокада портів може призвести до різкого скорочення майбутнього врожаю. За одним зі стрес-сценаріїв, виробництво зернових та олійних наступного року може зменшитися удвічі через скорочення посівних площ.

Додамо, без повноцінної роботи портів Великої Одеси альтернативна логістика здатна забезпечити максимум близько половини експортного потенціалу України. За оцінкою уряду, це означає ризик недоекспорту близько 30 млн тонн продукції.