Україна може втратити 50% урожаю зернових та олійних культур - Мінагрополітики

Наступного року виробництво зернових та олійних культур в Україні може скоротитися вдвічі - до 40 млн тонн. Ризик пов'язаний із можливим скороченням посівних площ, якщо нинішні складні умови для аграріїв через блокаду портів збережуться.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами.

В Україні 28,5 тис. агросуб'єктів: найуразливіші малі та прифронтові компанії

Найскладніше зараз малим і прифронтовим аграрним компаніям, зазначив Висоцький.

Спрогнозувати, скільки підприємств може припинити діяльність протягом наступного року, наразі неможливо, підкреслив міністр.

За даними Висоцького, в Україні налічується 28,5 тис. суб'єктів господарювання, які він відносить до відповідної категорії агровиробників.

Із них:

9,5 тис. мають до 50 гектарів землі;

8,5 тис. - від 50 до 200 гектарів землі;

10,5 тис. - понад 200 гектарів землі.

За збереження нинішньої складної ситуації, значна кількість сільськогосподарських площ може залишитися незасіяною.

Проте Висоцький застеріг від трактування цього ризику як прогнозу банкрутства половини аграрних підприємств.

"Це може означати умовно призупинку діяльності. Ми на сьогодні чисто математично не вивеземо мінімум 50% виробництва", - заявив міністр.

В Україні може скоротитися кількість засіяних площ

Одним із головних наслідків скорочення посівних площ може стати різке падіння виробництва.

"Є ризик, що наступного року урожай буде не 80 млн тонн зернових і олійних, а 40 млн тонн", - прогнозує Висоцький.

Йдеться не стільки про втрати вже вирощеного врожаю, скільки про потенційно недоотримане виробництво через незасіяні площі.

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляло раніше, що у 2026 році очікується близько 80 млн тонн зернових та олійних культур, з яких близько 60 млн тонн потенційно будуть доступними для експорту.

Україна може втратити щонайменше 50% свого експортного потенціалу, якщо блокада портів Великої Одеси триватиме. Альтернативні маршрути наразі дозволяють експортувати лише близько 30% необхідних обсягів, а максимально їх наростити можна до 50%.

Також через обмежену роботу експорту у листопаді в Україні може виникнути дефіцит внутрішніх потужностей для зберігання зерна. Він може становити від 8 до 11 млн тонн.