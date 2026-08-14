Україні загрожує дефіцит сховищ для зерна: : що робить уряд

Через обмежену роботу експорту у листопаді в Україні може виникнути дефіцит внутрішніх потужностей для зберігання зерна. Він може становити від 8 до 11 млн тонн. Проте критичну ситуацію вдасться покрити.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами.

Дефіцит сховищ для зерна може сягнути 11 млн тонн

Найбільший дефіцит може виникнути у листопаді під час піку збору кукурудзи.

"Цей дефіцит може становити від 8 до 11 млн тонн. Важко спрогнозувати кінцеву урожайність, кукурудза ще вегетує. Але ми вже орієнтуємося на максимальну - 11 млн тонн", - сказав Висоцький.

Україна залучає міжнародну допомогу

Для вирішення проблеми Україна звернулася до міжнародних партнерів, щоб вони допомогли із забезпеченням тимчасових засобів зберігання. Йдеться, зокрема, про спеціальні зернові рукава, які розміщуються на полях. Місткість одного такого рукава зазвичай становить до 250 тонн, розповів міністр.

Україна на сьогодні має підтвердження про надання міжнародної допомоги приблизно на $10 млн. За оцінкою Висоцького, цих коштів достатньо для забезпечення зберігання близько 2-2,5 млн тонн зерна.

"Також зі Світовим банком фіналізуємо потенційне виділення ще $25 млн на відповідні напрямки", - додав міністр.

Очікується, що це дозволить забезпечити тимчасові потужності для зберігання 6 млн тонн зерна і більше.

"Тому з урахуванням цих коштів ми бачимо, що критичну ситуацію вдасться покрити і буде достатньо тимчасових засобів для зберігання збіжжя", - підсумував Висоцький.

Нагадаємо, менеджер агротехнологій із засобів захисту рослин бренду DEFENDA компанії LNZ Group Віктор Сонець заявляв, що через заблоковані порти та низькі ціни фермери Одещини подекуди змушені призупиняти збір, бо зберігати врожай просто ніде.