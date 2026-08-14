Украине грозит дефицит хранилищ для зерна: что делает правительство

Из-за ограниченной работы экспорта в ноябре в Украине может возникнуть дефицит внутренних мощностей для хранения зерна. Он может составлять от 8 до 11 млн. тонн. Однако критическую ситуацию удастся покрыть.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.

Дефицит хранилищ для зерна может достичь 11 млн тонн

Наибольший дефицит может возникнуть в ноябре при пике сбора кукурузы.

"Этот дефицит может составлять от 8 до 11 млн тонн. Трудно спрогнозировать конечную урожайность, кукуруза еще вегетирует. Но мы уже ориентируемся на максимальную – 11 млн тонн", – сказал Высоцкий.

Украина привлекает международную помощь

Для решения проблемы Украина обратилась к международным партнерам, чтобы они помогли в обеспечении временных средств хранения. Речь идет, в частности, о специальных зерновых рукавах, которые размещаются на полях. Емкость одного такого рукава обычно составляет до 250 тонн, рассказал министр.

Украина на сегодняшний день имеет подтверждение о предоставлении международной помощи примерно на $10 млн. По оценке Высоцкого, этих средств достаточно для обеспечения хранения около 2-2,5 млн тонн зерна.

"Также с Всемирным банком финализуем потенциальное выделение еще $25 млн на соответствующие направления", – добавил министр.

Ожидается, что это позволит обеспечить временные мощности для хранения 6 млн. тонн зерна и более.

"Поэтому с учетом этих средств мы видим, что критическую ситуацию удастся покрыть и достаточно временных средств для хранения зерна", - подытожил Высоцкий.

Напомним, менеджер агротехнологий по средствам защиты растений бренда DEFENDA компании LNZ Group Виктор Солнец заявлял, что из-за заблокированных портов и низких цен фермеры Одесщины кое-где вынуждены приостанавливать сбор, потому что хранить урожай просто негде.