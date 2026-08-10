Агроэкспорт под угрозой: сможет ли Россия заменить Украину на рынках Египта и Турции

Российские атаки на украинскую портовую инфраструктуру создают риск не только сокращения экспорта, но и усиления позиций РФ на ключевых рынках украинского зерна. Египет и Турция могут увеличить закупки российской продукции, если украинские поставки станут более дорогими или менее прогнозируемыми.

Такое мнение высказал Delo.ua аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" ( УКАБ ) Максим Гопка.

Индия ищет альтернативу украинскому подсолнечному маслу

Индия, крупнейший в мире импортер подсолнечного масла, начала активно искать альтернативные источники поставок из-за перебоев с поставками из Черноморского региона. Задержки поставок из России и Украины составляют 60 дней, а рост цен вынуждает индийских импортеров переориентироваться на поставщиков из Южной Америки и более дешевые альтернативы - пальмовое и соевое масло, пишет Bloomberg.

Одна из крупных индийских компаний уже заменила около половины своих закупок подсолнечного масла поставками из Аргентины и начала покупать австралийское рапсовое масло, отметил Гопка.

Индия импортирует около 60% необходимых ей пищевых растительных масел, а ей могут поставлять соевое масло Аргентина и Бразилия, пальмовое — Индонезия и Малайзия.

USDA ожидает, что более дешевое соевое и пальмовое масла будут забирать часть спроса у подсолнечного. Однако спрос на украинское масло будет оставаться, считает эксперт.

Какие Украина рискует потерять рынки

Одним из наиболее уязвимых для Украины рынков является Египет. Украина поставила туда около 3,86 млн. тонн пшеницы за сезон, но Египет традиционно закупает зерно из-за конкурентных тендеров, заявил Гопка.

Если украинская пшеница становится более дорогой или менее прогнозируемой по срокам, Россия, Румыния, Болгария, Франция или США могут достаточно быстро перебрать часть контрактов.

"Турция для Украины еще важнее из-за объема. Она может увеличивать закупки российского зерна, а кукурузу выбирать на рынках США, Бразилии или Аргентины. Но географическая близость Украины является большим преимуществом: короткое плечо доставки через Черное море влияет на стоимость", - сказал аналитик.

ЕС вряд ли будет массово заменять Украину Россией, поскольку Евросоюз ввел фактически заградительные тарифы на российское и белорусское зерно и дополнительные агропродукты, отметил Гопка.

Однако конкурентами Украины будут собственные производители ЕС — Румыния, Болгария, Франция — а также Бразилия, Аргентина и США, добавил он.

В то же время говорить о неизбежной потере Украиной ключевых рынков пока преждевременно.

" Украина не потеряет рынки, однако временно ограничит объемы отгрузок. Как показал опыт, Украина, возобновляя объемы экспорта, возвращалась на свои рынки с большей долей продукции", - сказал аналитик.

Альтернативная логистика резко повышает себестоимость экспорта

Проблема для украинских агропроизводителей заключается не только в доступности портов, но и резком росте стоимости логистики.

Себестоимость производства в центральной Украине оценивается примерно в $140/т для пшеницы, $154/т для ячменя и $151/т для кукурузы. Доставка в Большую Одессу добавляет около $24,7/т, в польские порты Гданьск/Гдыня - около $75,7/т, а через Констанцу - около $82,6/т. То есть, отказ от одесского маршрута добавляет примерно $51-58 на каждой тонне, рассказал Гопка.

В итоге производство плюс логистика для кукурузы около $176/т через Одессу, $227/т через Гданьск и $234/т через Констанцу. Для пшеницы – примерно $165/т, $216/т и $223/т соответственно.

В таких условиях пшеница еще может оставаться прибыльной на альтернативных маршрутах, но ячмень через Гданьск или Констанцу теряет около $24–25/т, а кукуруза через Констанцу около $14/т, подытожил аналитик.

Кто возглавляет рейтинг импортеров украинских зерновых и масличных культур в сезоне 2025/2026

В маркетинговом сезоне 2025/2026, который закончился 30 июня 2026 года, по оценке Украинской зерновой ассоциации, Украина экспортировала 41,1 млн тонн зерновых и масличных, что ниже предыдущего сезона (46,7 млн тонн) и значительно меньше сезона 2023/2024 (57,5 млн. тонн).

Турция стала главным покупателем украинской сельхозпродукции в 2025/2026 маркетинговом году, закупив 7,936 млн тонн зерновых и масличных культур, по данным Украинской зерновой ассоциации.

ТОП-5 стран-импортеров украинских зерновых и масличных культур:

⦁ Турция – 7,936 млн тонн;

⦁ Египет – 4,888 млн тонн;

⦁ Италия – 4,180 млн тонн;

⦁ Алжир – 2,935 млн тонн;

⦁ Испания – 2,605 млн тонн.

Фото: Украинская зерновая ассоциация

Напомним, российские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру фактически остановили движение в порты Большой Одессы. Это создает прямую угрозу экспорту более 30 млн тонн украинской агропродукции и стабильности мировых продовольственных рынков.

Также ограничение морского экспорта из - за атак может нанести украинскому агросектору многомиллиардный ущерб. В течение 6-12 месяцев производители рискуют недополучить $2-4 млрд, а до 60% зерновых хозяйств работать в убыток.