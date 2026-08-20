Украина может потерять 50% урожая зерновых и масличных культур — Минагрополитики

В следующем году производство зерновых и масличных культур в Украине может сократиться вдвое – до 40 млн тонн. Риск связан с возможным сокращением посевных площадей, если нынешние сложные условия для аграриев из-за блокады портов сохранятся.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.

В Украине 28,5 тыс. агросубъектов: самые уязвимые малые и прифронтовые компании

Сложнее всего сейчас малым и прифронтовым аграрным компаниям, отметил Высоцкий.

Спрогнозировать, сколько предприятий может прекратить деятельность в течение следующего года, пока невозможно подчеркнул министр.

По данным Высоцкого, в настоящее время в Украине насчитывается 28,5 тыс. субъектов хозяйствования, которые оно относит к соответствующей категории агропроизводителей.

Из них:

9,5 тыс. имеют до 50 гектаров земли;

8,5 тыс. – от 50 до 200 гектаров земли;

10,5 тыс. – свыше 200 гектаров земли.

При сохранении сложившейся сложной ситуации значительное количество сельскохозяйственных площадей может остаться незасеянным.

Однако Высоцкий предостерег от трактовки этого риска как прогноза банкротства половины аграрных предприятий.

"Это может означать условно приостановку деятельности. Мы на сегодняшний день чисто математически не вывезем минимум 50% производства", - заявил министр.

В Украине может сократиться количество засеянных площадей

Одним из главных последствий сокращения посевных площадей может стать резкое падение производства.

"Есть риск, что в следующем году урожай будет не 80 млн. тонн зерновых и масличных, а 40 млн. тонн", - прогнозирует Высоцкий.

Речь идет не столько о потерях уже выращенного урожая, сколько о потенциально недополученном производстве из-за незасеянных площадей.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщало ранее, что в 2026 году ожидается около 80 млн. тонн зерновых и масличных культур, из которых около 60 млн. тонн потенциально будут доступны для экспорта.

Украина может потерять не менее 50% своего экспортного потенциала, если блокада портов Большой Одессы будет продолжаться. Альтернативные маршруты позволяют экспортировать лишь около 30% необходимых объемов, а максимально их нарастить можно до 50%.

Также из - за ограниченной работы экспорта в ноябре в Украине может возникнуть дефицит внутренних мощностей для хранения зерна. Он может составлять от 8 до 11 млн. тонн.