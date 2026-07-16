Сезон завершен: агроэкспорт сократился на 40%, наибольшее падение – в поставках пшеницы

Украина завершила маркетинговый сезон 2025/26 с сокращением физических объемов экспорта зерновых и масличных культур почти на 40%. На внешние рынки было поставлено чуть более 41 млн тонн продукции.

Delo.ua подвело итоги сезона на аграрном рынке и выделило основные тренды, которые будут влиять и на следующий маркетинговый год.

Агроэкспорт Украины в сезоне 2025/26 сократился: на сколько

В аграрном маркетинговом году, завершившемся 30 июня 2025/2026, Украина ухудшила физический результат экспорта сельскохозяйственной продукции, поставив на внешние рынки чуть более 41 млн. тонн зерновых и масличных культур. Это почти на 40% меньше результата 2023/2024 маркетингового года.

Хорошая новость в том, что в денежном эквиваленте экспорт в разрезе большинства культур упал не столь катастрофически - всего на 10,7%. Согласно данным таможенной статистики, экспорт зерновых и масличных в 2025/2026 МГ составил $10 млрд против $11,2 млрд сезоном ранее. Топливный и логистический кризисы, препятствовавшие физическим поставкам, одновременно способствовали росту цен на зерно на мировом рынке.

Но даже с учетом сокращения аграрный экспорт продолжает доминировать в структуре внешней торговли Украины. По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства (2025-2026 годы) Алексея Соболева, актуальная доля аграрного сектора составляет 56% против 46,2% в 2021 году. При этом он уточняет, что параллельно сырьевому экспорту растут и поставки продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Например, экспорт мяса птицы увеличился на 52%, печенья и кондитерских изделий – на 46%, шоколада – на 80%, а сахара – более чем в 15 раз", – заявил он.

Однако сырьевая составляющая остается недостижимо превалирующей.

Пшеницы было экспортировано 14 млн тонн против 15,6 млн тонн в предыдущем сезоне, ячменя - 1,5 млн тонн против 2,3 млн тонн, а экспорта кукурузы остался практически на уровне прошлого сезона - 21,2 млн тонн. Заметное проседание поставок произошло в части масличных культур: экспорт рапса снизился с 3,1 млн. тонн до 1,9 млн. тонн, сои – с 3,4 млн. тонн до 2,7 млн. тонн. Одной из причин – но не единственной – стало введение административных ограничений, экспортных пошлин на экспорт этих культур.

Сокращение физических объемов экспорта в завершившемся сезоне связано в первую очередь с уменьшением урожая до 57,6 млн. тонн зерновых и 17,3 млн. тонн масличных культур, которое в свою очередь обусловили неблагоприятные погодные условия. Кроме того, вторая половина сезона прошла в условиях постоянных торговых споров и глобальных конфликтов, а также кризиса мировой логистики из-за блокирования Ормузского пролива.

Из специфически украинских проблем можно выделить постоянные атаки агрессора на портовую инфраструктуру портов Великой Одессы и трагические последствия ударов по железной дороге. Кроме того, со стороны некоторых европейских стран продолжает действовать количественное ограничение некоторых украинских аграрных номенклатур, в том числе пшеницы. Это эхо скандалов 2022-2023 годов, в ходе которых несколько стран - прежде всего Польша, подозревали, что идущее транзитом украинское зерно оседает на их рынках, разбалансируя их и дискриминируя местных фермеров.

В разрезе конкретных компаний сводной статистики нет, однако топ-5 лидеров не изменился: это международные гиганты такие как Louis Dreyfus Company, Cargill и ADM, а среди украинских игроков – Кернел и НИБУЛОН. Пресс-служба последнего сообщила, что в 2025/26 МГ компания экспортировала 3,15 млн т зерновых и масличных культур, что на 32% больше, чем годом ранее; это соответствует 7% украинского зернового экспорта. Как удается больше продавать при общем снижении объемов?

"Рост экспорта обеспечен благодаря расширению сотрудничества с аграриями, обновлению подходов к трейдингу, выходу на новые рынки и усилению международного торгового присутствия. В настоящее время компания сотрудничает с 4 тыс. украинских аграриев и экспортирует продукцию в 26 стран мира", - сообщили в компании.

География экспорта

Одной из самых заметных особенностей завершившегося сезона - сокращение поставок на европейском направлении.

Так, объемы поставки пшеницы в страны ЕС сократились с 4,7 млн. тонн до 1,08 млн. тонн, ячменя – с 411 тыс. тонн до 66 тыс. тонн. Эта тенденция скорее всего сохранится и в следующем сезоне, особенно с учетом того, что Евросоюз начнет полноценно ощущать эффект от заключенного Соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.

При этом компенсаторно Украина увеличила поставки в направлении Африки: так, пшеницы на континент ушло на 2 млн. тонн больше, чем в прошлом сезоне – 7,3 млн. тонн. Почти вдвое удвоились поставки в Йемен – до 1 млн. тонн. Африканский континент останется приоритетом и в будущем сезоне, в том числе через активно действующие гуманитарные программы.

Азиатское направление оставалось стабильным, здесь выделяются выросшие в полтора раза поставки пшеницы в Индонезию до 2 млн тонн.

Прогноз на предстоящий сезон

Согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2026 году глобальный урожай зерна станет вторым в истории и составит 2 983 млн. тонн, из них 806,5 млн. тонн – пшеница. Это лишь на 1,9% ниже исторического максимума 2025 года. Этот прогноз оптимистичен, и, скорее всего, будет скорректирован с учетом последствий явления Эль-Ниньо, которое в этом сезоне может достичь рекордных показателей.

По прогнозам Украинской зерновой ассоциации, урожай зерновых и масличных культур в 2026 году в Украине составит 83,6 млн. тонн, что формирует экспортный потенциал на уровне 50,8 млн. тонн в сезоне 2026/2027.

Из них пшеницы может быть экспортировано 17 млн ​​тонн, ячменя – 2,2 млн тонн, кукурузы – на уровне 27 млн ​​тонн.

Достижение этого прогноза будет зависеть от ряда факторов, прежде всего связанных с безопасностью и способностью противостоять атакам на морскую инфраструктуру.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий сообщал, что по итогам 2026 года экспортная выручка аграрного сектора может составить ориентировочно $23-24 млрд, что на 2-6% больше, чем в прошлом, когда аграрии экспортировали продукции на $22,6 млрд.