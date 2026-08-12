SpaceXAI выпустила Grok Bot для замены рутинной работы бизнеса

Компания Илона Маска SpaceXAI объявила о выходе нового программного обеспечения на основе искусственного интеллекта под названием Grok Bot. Продукт разработан для автоматизации сложных рабочих процессов и работает по принципу командной работы нескольких ИИ-агентов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Grok Bot способен самостоятельно входить в различные приложения и вебсайты, сохранять контекст и детали предыдущих задач, а также обмениваться информацией между отдельными ботами внутри системы.

Функционал, внутреннее использование и планы на рынке

Разработчики и аналитики отмечают, что новый инструмент призван упростить делегирование комплексных задач автономным системам:

Внутреннее тестирование: SpaceXAI уже применяет продукт в собственных отделах разработки, маркетинга, продаж и финансов. В частности, боты помогают отделу продаж искать новых клиентов и готовить рассылки, а финансовому отделу автоматически вытаскивать квитанции из электронной почты.

Корпоративный сектор: компания стремится вовлечь в использование семейства продуктов Grok банки, инвестиционные фирмы и другие крупные бизнесы для увеличения доходов на фоне трансформации SpaceX в корпорацию с фокусом на искусственном интеллекте.

Конкуренция в отрасли: релиз является частью стратегии Илона Маска по сокращению отставания от таких лидеров рынка, как Anthropic и OpenAI. Ранее, в мае компания выпустила первого ИИ-агента для кодирования, а в июне заключила соглашение на $60 млрд о приобретении стартапа Cursor.

Кроме того, во время последнего финансового отчета Илон Маск заявил о скором релизе следующей модели — Grok 4.6, выход которой ожидается уже на этой неделе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что SpaceXAI и Cursor выпустили Grok 4.5 – новую ИИ-модель для кодирования и финансов. Модель разработана для решения сложных долгосрочных задач в сфере программирования, финансов и юриспруденции.