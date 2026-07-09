SpaceXAI и Cursor выпустили Grok 4.5: новая ШИ-модель для кодирования и финансов

Компания Илона Маска SpaceXAI в партнерстве со стартапом Cursor представила новую модель искусственного интеллекта Grok 4.5. Она разработана для решения сложных долгосрочных задач в сфере программирования, финансов и юриспруденции, что поможет фирме сократить отставание от главных конкурентов — Anthropic и OpenAI.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Новое программное обеспечение является первой совместной разработкой двух компаний. Релиз состоялся всего через несколько недель после того, как SpaceX официально согласилась приобрести Cursor в рамках сделки, оценивающей стартап в 60 миллиардов долларов.

В отличие от предыдущих продуктов Cursor, которые фокусировались исключительно на написании кода, Grok 4.5 нацелен на более широкий спектр бизнес-задач, в частности, на юридические и финансовые услуги.

Кроме того, разработчики существенно усилили возможности модели в сфере кибербезопасности. Cursor уже внедрил инструменты для обнаружения и блокировки злоумышленников, чтобы ограничить вредные сценарии использования ИИ, но сохранить возможность поиска уязвимостей.

Борьба за Уолл-стрит и регуляторное давление

Совместная работа с Cursor является частью масштабной стратегии Илона Маска по привлечению корпоративных клиентов. Ранее бизнесмен признавал, что его стартап, к слиянию со SpaceX называвшийся xAI, отставал в сфере кодирования, что привело к кадровым перестановкам. Благодаря объединению данных и вычислительных ресурсов из Cursor, компания SpaceXAI также рассчитывает выйти на рынок финансовых услуг и привлечь клиентов из Уолл-стрит для увеличения своих доходов накануне долгожданного IPO.

Релиз Grok 4.5 состоялся на фоне усиленного контроля новых ШИ-моделей со стороны американского правительства:

Администрация Дональда Трампа ранее временно ограничивала иностранный доступ к самым мощным моделям Anthropic;

Белый дом просил OpenAI внедрять свои новые разработки поэтапно.

В настоящее время обе компании-конкуренты уже получили разрешение от власти на дальнейшие релизы, поэтому SpaceXAI приходится действовать в условиях жесткой гонки технологий.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX покупает ИИ-стартап Cursor за $60 миллиардов . Аэрокосмическая компания SpaceX официально заключила обязательное соглашение о покупке стартапа Anysphere, разрабатывающего популярный ШИ-ассистент для кодирования Cursor. Стоимость сделки оценивают в 60 миллиардов долларов, что делает ее одним из самых больших поглощений в истории индустрии.