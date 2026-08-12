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Люди ходят реже, но платят больше: что происходит с ресторанами в Украине

ресторан
Украинские рестораны подняли средний чек на 17% / Depositphotos

За семь месяцев 2026 года украинские общепиты нарастили выручку на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако рост произошел исключительно благодаря повышению среднего чека, в то время как количество посетителей сократилось.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты исследования украинской компании по автоматизации заведений и магазинов Poster.

Ключевые показатели

  • Выручка: выросла на 3% (год до года);
  • Средний чек: вырос на 17% ;
  • Количество транзакций (посещений): сократилось на 14% .

Как объясняют в Poster, увеличение финансовых показателей бизнеса вызвано не расширением аудитории, а просмотром меню и повышением цен.

Заведения вынуждены закладывать в чек рост себестоимости: удорожание продуктов, повышение заработных плат, расходов на аренду, коммунальные услуги и усложненную логистику.

Оценка рестораторов

Несмотря на понижение общего трафика, представители рынка не видят критической угрозы для бизнеса. После тяжелой зимы весна стала для заведений прибыльным периодом из-за активизации посетителей.

"В июне произошел спад примерно на 18–20%, и, похоже, июль также был немного слабее мая. При этом по сравнению с прошлым годом выручка выросла, а визуально гостей стало даже больше", — отмечает бренд-шеф и совладелец азиатского бистро "Кицюня" и бара "Звездочка" Никита Силин.

По его словам, оснований говорить о кризисе или исчезновении ресторанного сектора нет.

Фото 2 — Люди ходят реже, но платят больше: что происходит с ресторанами в Украине
Фото 3 — Люди ходят реже, но платят больше: что происходит с ресторанами в Украине
Фото 4 — Люди ходят реже, но платят больше: что происходит с ресторанами в Украине

Напомним, в марте выручка заведений общепита выросла на 12% по сравнению с зимними месяцами и на 5% в годовом измерении. Среди ключевых факторов – потепление, открытие летних площадок и предпраздничная активность.

Автор:
Татьяна Бессараб

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