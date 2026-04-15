Рестораны и кафе возобновляются: выручка заведений выросла на 12% в марте – Poster

Посещаемость заведений общественного питания в марте выросла на 16%, а выручка на 12%. Фото из открытых источников.

Украинский ресторанный рынок начал восстанавливаться после сложной зимы: в марте выручка общепита выросла на 12% по сравнению с зимними месяцами и на 5% в годовом измерении.

Как сообщает Delo.ua, об этом свидетельствуют данные исследования компании Poster.

Исследование базируется на агрегированных и неперсонализированных данных 12 600 заведений разных форматов, работавших в 2025-2026 годах.

Выручка и посещаемость возрастают

Аналитики отмечают, что уже в марте рынок стал демонстрировать признаки оживления. Среди ключевых факторов – потепление, открытие летних площадок и предпраздничная активность.

Посещаемость заведений в марте также возросла – на 16% по сравнению с зимним периодом. В то же время показатель пока на 5% ниже, чем в прошлом.

"Ресторанный рынок весной начал постепенно выходить из зимнего спада. Мы видим, что многие заведения, которые приостанавливали работу, возвращаются, а на месте закрытых появляются новые проекты. Выручка заведений в марте превысила годовые показатели, положительная тенденция сохраняется и в начале апреля. Это хороший сигнал для рынка", - пояснил он.

Бизнес почувствовал оживление с потеплением

О росте спроса говорят и представители рынка. Совладелец сети mitte Михаил Павленко отмечает:

"Сейчас посещаемость в наших заведениях неплохая, а показатели значительно улучшились с началом потепления. В марте на обеих локациях mitte во Львове наблюдался рост числа гостей: люди начали выходить на улицы, заходить за кофе, выпечкой или просто перекусить".

Он добавляет, что раннее разрешение на установку летних площадок также положительно повлияло на работу заведений, хотя дождливая погода в преддверии Пасхи несколько сдерживала стабильность трафика.

"Из плюсов — Пасхальный период добавил дополнительную активность: люди обращают больше внимания на заведения и имеют возможность зайти, чтобы подготовиться к праздничному столу. В общем, дела обстоят неплохо: мы запустили холодное меню и с нетерпением ждем солнечной погоды", — добавляет Павленко.

Средний чек вырос из-за цен

Средний чек в марте остался почти неизменным по сравнению с зимой, но вырос на 16% в годовом исчислении. Основной причиной стало повышение цен в заведениях.

Эксперты отмечают, что, несмотря на еще нестабильную посещаемость, рынок постепенно возвращается к активному сезону и демонстрирует позитивную динамику на старте весны.

Напомним, ранее ресторанная консультантка Ольга Насонова сообщала, что посещаемость в кафе и ресторанах выросла на 30-40% по сравнению с февралем. По ее словам, те заведения, которым удалось успешно пережить зимний период, уже ощутили заметное оживление. Люди стали чаще проводить время вне дома, искать уютные места для встреч и отдыха, что сразу положительно повлияло на активность в заведениях.

Автор:
Елена Черкасец
