Посещаемость ресторанов в марте выросла более чем на треть — эксперт

Украинские заведения общественного питания в марте зафиксировали рост посещаемости более чем на треть по сравнению с февралем. Об этом сообщила ресторанная консультантка Ольга Насонова в интервью Delo.ua.

"Те заведения, которые смогли пережить зиму, почувствовали заметное оживление: рост посещаемости в кафе и ресторанах вырос на 30-40%. Люди стали чаще выходить на улицы, искать уютные места для встреч и отдыха, и это сразу отразилось на активности в заведениях", - рассказала Насонова.

Эксперт отметила, что часть предпринимателей уже планирует открытие новых точек в весенне-летний период, рассчитывая на теплую погоду, увеличение пешеходного трафика и праздничные дни.

Она подчеркнула, что рынок сейчас проходит этап переформатирования: сильные заведения удерживают свои позиции и укрепляют бизнес, в то время как другие из-за чрезмерной конкуренции, энергетического кризиса и удорожания топлива работают на грани рентабельности.

Насонова также отметила, что сейчас сформировался так называемый "рынок покупателя", когда готовые заведения предлагают с существенным дисконтом, открывающим возможности для новых инвесторов.

"Многие владельцы продают бизнесы по значительно более низкой цене: вкладывали 100 тысяч долларов — продают за 20. Это шанс приобрести готовое заведение с ремонтом и оборудованием значительно дешевле себестоимости, не начиная с нуля", — добавила эксперт.

По ее словам, происходит естественная переформатировка: одни заведения покидают рынок, другие занимают их место.

Напомним, в январе этого года посещаемость ресторанов резко сократилась. По сравнению с январем прошлого года количество гостей уменьшилось примерно вдвое, а если сравнивать с декабрем – на 30–40%.