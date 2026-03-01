Сеть KFC в Украине открыла 23 новых ресторана во время полномасштабной войны

Четыре года большой войны Четыре года большой войны

За четыре года полномасштабной войны KFC открыла 23 новых ресторана и инвестировала десятки миллионов гривен в развитие сети в Украине.

Об этом сообщила Алина Киптик, СЕО ООО "Тести Фуд" – один из трех франчайзинговых партнеров KFC в Украине, в комментарии Delo.ua в рамках спецпроекта "4 года большой войны – 4 урока выдержки".

"Это было решение не об экспансии, а об ответственности и устойчивости. Для нас это было не просто расширением бизнеса, а инвестицией в рабочие места, экономику и уверенность в будущем страны", – отметила она.

По словам Киптик, с начала полномасштабной войны компания направила десятки миллионов гривен на обеспечение стабильности и развитие бизнеса. Речь идет прежде всего об энергетической автономности заведений, безопасности и поддержке работников, обучении управленческих команд, цифровизации процессов и сотрудничестве с локальными поставщиками.

В компании отмечают, что эти шаги были стратегическими, а не имиджевыми.

Важнейшим решением стали инвестиции в людей. Киптик подчеркнула, что поддержка команд, развитие внутренних талантов и сохранение доверия позволили сети работать без остановок даже во время блекаутов и высокой турбулентности.

Перестройка бизнеса и автономность сети

Чтобы оставаться дееспособным во время войны, компания фактически перестроила операционную модель. В сети ввели кризисное управление с короткими циклами принятия решений, снабдили рестораны генераторами и альтернативными источниками питания, обновили логистику и предоставили больше полномочий руководителям на местах.

"Мы очень быстро поняли, что работать по-прежнему невозможно. Нужно было менять подход к управлению и делать сеть максимально автономной", – пояснила Киптик.

В то же время бизнес понес ощутимые материальные потери из-за простой, разрушения цепей поставки и дополнительных затрат на энергию и безопасность. Часть сотрудников присоединилась к ВСУ, другие вынуждены были переехать. Команды работали в условиях постоянной неопределенности и психологического давления.

"Потенциальные потери могли быть значительно больше, но мы сознательно избрали путь сохранения операций, рабочих мест и ответственности перед командами", – подчеркнула СЕО.

О KFC в Украине и мире

Kentucky Fried Chicken (KFC) была основана в 1952 году Гарландом Сандерсом. С 1997 года сеть принадлежит крупной ресторанной компании Yum! Brands, владеющей такими брендами, как Pizza Hut и Taco Bell. Главный офис находится в Луисвилле, штат Кентукки, США.

На сегодняшний день в мире насчитывается более 30 000 ресторанов KFC в более чем 150 странах. В Украине сеть работает с 2012 года. Тогда первый ресторан открылся в Киеве.

Согласно информации на сайте украинской сети, сейчас в стране работает 71 ресторан.

В Украине бренд развивают три партнера-франчайзи компании – ООО "Глобальная ресторанная группа – Украина", ООО "Тести Фуд", а также ООО "ДТС-Харьков".