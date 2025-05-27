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$2 млрд инвестиций и 7000 рабочих мест: KFC расширяет сеть в Великобритании и Ирландии
Американская компания KFC планирует инвестировать 1,49 млрд фунтов стерлингов (2 млрд долларов США) в Великобританию и Ирландию в течение следующих пяти лет, создав более 7000 рабочих мест в своем бизнесе и по всей цепочке поставок.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.
Сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на блюдах из жареной курятины, которая имеет более 1000 заведений по всей Великобритании и Ирландии, и, в которой работают 30 тысяч человек, заявила, что планирует открыть еще 500 в течение следующего десятилетия.
Компания сообщила, что из 1,49 млрд. фунтов стерлингов 466 млн. фунтов стерлингов (свыше 621 млн. долларов) пойдут на открытие новых торговых точек и модернизацию 200 существующих объектов, а 583 млн. долларов. фунтов стерлингов (более 777 млн долларов) будут инвестированы в новые рабочие места.
В KFC заявили, что в Великобритании растет спрос на жареную курицу, а стоимость рынка оценивается в 3,1 млрд. фунтов стерлингов (4,13 млрд. долларов).
"Ожидается, что рынок будет только расти, поскольку потребительский спрос на жареную курицу превзойдет спрос на другие категории ресторанов быстрого обслуживания", — добавили в компании.
Что известно о KFC?
Kentucky Fried Chicken (KFC) была основана в 1952 году Гарландом Сандерсом. С 1997 года сеть принадлежит крупной ресторанной компании "Yum! Brands", владеющей такими брендами, как "Pizza Hut" и "Taco Bell". В настоящее время сеть KFC представлена в Украине и всего 110 странах мира — это более 16 000 точек, в которых ежедневно обслуживается около 12 000 000 клиентов. Главный офис находится в Луисвилле, штат Кентукки, США.
Напомним, в апреле KFC открыла свое первое заведение в Ровно. С января 2022 компания открыла 19 новых ресторанов и расширила меню. Сейчас сеть насчитывает 67 заведений.