За три года сеть KFC в Украине открыла 17 новых ресторанов, инвестиции превысили 500 млн грн

С 2022 года сеть KFC открыла 17 новых ресторанов в Украине, а общий объем инвестиций превысил 500 млн гривен. Об этом сообщила Алина Киптик, СЕО ООО "Тести Фуд" – одного из трех франчайзинговых партнеров KFC в Украине, в ответе на запрос Delo.ua к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ.

"За период полномасштабной войны мы открыли 17 ресторанов (речь идет о заведениях сети, открытых всеми партнерами-франчайзи, а не только ООО "Тести Фуд" - ред.). Это около трети сети. Мы продолжаем сейчас строить новые рестораны, открываемся в новых городах, новых регионах, усиливаем присутствие в существующих", – рассказала Алина Киптик, добавив, что на сегодняшний день количество заведений сети в Украине составляет 65.

Среди важных управленческих решений, которые были приняты компанией в первые месяцы полномасштабной войны, она назвала сохранение штата и зарплат работников после закрытия ресторанов 24 февраля 2022 года.

"Стратегическим решением для компании в первые дни войны было то, что мы не сокращаем штат, не увольняем работников, продолжаем финансовые выплаты и инвестируем в команду", – вспоминает Алина Киптик.

Сеть начала возобновлять работу уже в апреле 2022 года. Однако в первые месяцы полномасштабного вторжения не запускались маркетинговые кампании. Позже KFC возобновила активный маркетинг и вышла на ТВ.

В KFC отметили, что после открытия заведений в 2022 году и в течение первых месяцев росло количество позиций в одном чеке, "то есть к нам приходили семьями, крупными компаниями, группами, люди приходили найти свой "остров нормальности". "За три года полномасштабной войны люди адаптировались, и портрет покупателя почти одинаковый с портретом покупателя, который был до начала войны", - добавила она.

По словам Алины Киптик, KFC активно инвестирует в диджитализацию. В частности, в 2024 году увеличилась доля транзакций через киоски самообслуживания с 50 до 81%, а также было запущено мобильное приложение с CRM-системой (с англ. customer relationship management – система для управления взаимоотношениями с клиентами) и функцией Click&Collect.

Кроме того, она добавила, что в прошлом году показатель SSTG вырос на 5% (с англ. same store transaction growth – продажи в одном и том же заведении) .

Напомним, что на сегодняшний день в мире насчитывается более 30 000 ресторанов KFC в более чем 130 странах. В Украине сеть работает с 2012 года. Тогда первый ресторан открылся в Киеве.

В Украине бренд развивают три партнера-франчайзи компании – ООО "Глобальная ресторанная группа – Украина", ООО "Тести Фуд", а также ООО "ДТС-Харьков".