За три роки мережа KFC в Україні відкрила 17 нових ресторанів, інвестиції перевищили 500 млн грн

Із 2022 року мережа KFC відкрила 17 нових ресторанів в Україні, а загальний обсяг інвестицій перевищив 500 млн гривень. Про це повідомила Аліна Кіптик, СЕО ТОВ "Тесті Фуд" – одного із трьох франчайзингових партнерів KFC в Україні, у відповіді на запит Delo.ua до третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ.

"За період повномасштабної війни ми відкрили 17 ресторанів (йдеться про заклади мережі, відкриті всіма партнерами-франчайзі, а не лише ТОВ "Тесті Фуд" – ред.). Це майже третина мережі. Ми продовжуємо зараз будувати нові ресторани, відкриваємося в нових містах, нових регіонах, посилюємо присутність в існуючих", – розповіла Аліна Кіптик, додавши, що на сьогодні кількість закладів мережі в Україні становить 65.

Серед важливих управлінських рішень, які були ухвалені компанією під час перших місяців великої війни, вона назвала збереження штату і зарплат працівників після закриття ресторанів 24 лютого 2022 року.

"Стратегічним рішенням для компанії в перші дні війни було те, що ми не скорочуємо штат, не звільняємо працівників, продовжуємо фінансові виплати та інвестувати в команду", – пригадує Аліна Кіптик.

Мережа почала відновлювати роботу вже у квітні 2022 року. Однак у перші місяці повномасштабного вторгнення не запускалися маркетингові кампанії. Пізніше KFC відновила активний маркетинг і вийшла на ТБ.

В KFC зазначили, що після відкриття закладів у 2022 році і протягом перших місяців зростала кількість позицій в одному чеку, "тобто до нас приходили сім’ями, великими компаніями, групами, люди приходили знайти свій "острів нормальності". "За три роки повномасштабної війни люди адаптувалися, і портрет покупця майже однаковий з портретом покупця, який був до початку війни", – додала вона.

За словами Аліни Кіптик, KFC активно інвестує в діджиталізацію. Зокрема, у 2024 році збільшилася доля транзакцій через кіоски самообслуговування з 50% до 81%, а також був запущений мобільний застосунок із CRM-системою (з англ. customer relationship management – система для управління взаємовідносинами з клієнтами) та функцією Click&Collect.

Крім того, вона додала, що торік показник SSTG зріс на 5% (з англ. same store transaction growth - продажі в одному й тому ж закладі).

Нагадаємо, що на сьогодні у світі налічується понад 30 000 ресторанів KFC у більш ніж 130 країнах. В Україні мережа працює з 2012 року. Тоді перший ресторан відкрився в Києві.

В Україні бренд розвивають три партнери-франчайзі компанії – ТОВ "Глобальна ресторанна група – Україна", ТОВ "Тесті Фуд", а також ТОВ "ДТС-Харків".