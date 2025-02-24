McDonald's інвестував в український бізнес понад 3,2 млрд грн з вересня 2022 року: як змінився клієнт

З вересня 2022 року мережа McDonald's відновила роботу більшості своїх ресторанів і відкрила 21 новий заклад по всій країні, інвестувавши в український бізнес понад 3,2 млрд грн. Якби повномасштабної війни не було, за цей період можна було відкрити вдвічі більше нових закладів. Про це повідомила пресслужба компанії у відповіді на запит Delo.ua до третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ.

"Незважаючи на перешкоди війни, "МакДональдз" в Україні вірить в потенціал українського ринку і продовжує інвестувати в нього", – йдеться в повідомленні.

В країні вже відкриті 109 ресторанів McDonald's

На сьогодні в Україні працюють 109 ресторанів мережі зі 124, а 15 існуючих закладів – у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах – залишаються зачиненими через безпекову ситуацію.

Від початку повномасштабного вторгнення понад 10 ресторанів McDonald's зазнали пошкоджень. Більшість із них – у Харкові, особливо ті, які розташовані на вулицях Свободи та Архітекторів.

"Наш ресторан в Херсоні, на жаль, повністю зруйнований та не підлягає відновленню. При цьому, ми слідуємо нашою стратегією розвитку в Україні та відбудовуємо заклади скрізь, де це можливо. Наприклад, "МакДональдз" біля метро "Лук'янівська" в Києві вже п'ять разів потерпав від обстрілів, востаннє - минулого місяця. Але щоразу ми його відновлюємо і повертаємось до роботи... Так само ми заново відкрили два пошкоджених ресторани в Дніпрі, один в Одесі та частково зруйнований "МакДональдз" у Бучі", – зазначили в мережі.

Зараз 15 ресторанів мережі лишаються зачиненими з вимог безпеки. Їх планують відкрити, щойно дозволять обставини.

Як змінився клієнт McDonald's за три роки

До 2022 року "МакДональдз" в Україні у середньому обслуговував близько 110 млн клієнтів на рік. Кількість клієнтів ще не досягла цього рівня, але у 2023 році мережа обслуговувала близько 70% клієнтів порівняно з 2021 роком, а у 2024 – понад 80% (орієнтовно 75-80 млн і 85-90 млн відповідно – ред.). Точних цифр в компанії не назвали, зазначивши, що оцінювати кількість клієнтів по регіонах зараз складно через повітряні тривоги і закриті заклади у кількох великих містах.

Водночас рівень задоволеності відвідуванням ресторану, який вимірює "МакДональдз", в останні роки в Україні зростає: у 2021 році був 89%, а у 2024 році – сягнув 96,7%.

"Ми спостерігаємо глобальний тренд на те, що клієнти хочуть отримувати більше вигідних пропозицій. Тож одним із пріоритетів компанії є створення таких пропозицій у меню", – додали в мережі.

"МакДональдз" на Вокзальній у Києві закривався на п'ять місяців на реконструкцію. Він є одним з найвідвідуваніших в країні. Фото: пресслужба мережі

Управлінські рішення напередодні вторгнення

Згадуючи події трирічної давнини в McDonald's розповіли Delo.ua, що до повномасштабного вторгнення було розроблено кризовий план дій.

"Ми виплатили річні бонуси раніше, що допомогло нашим працівникам зустріти вторгнення з фінансовою підтримкою. Також, одразу після початку вторгнення, ми прийняли оперативне рішення про виплату зарплати раніше, а в березні виплатили додаткову фінансову допомогу всім працівникам компанії", – розповіли в компанії.

В "МакДональдзі" додали, що продовжували виплачувати зарплату всім працівникам, попри тимчасове рішення закрити всі ресторани, надавати медстрахування та підтримували з ними зв’язок.

Крім того, були запущені гуманітарні ініціативи спільно з "Фундацією Дім Рональда МакДональда".

"До цих ініціатив долучилися понад 500 працівників "МакДональдз", і разом нам вдалося передати українським родинам понад 300 000 продуктових наборів, а також понад 600 одиниць спеціалізованого обладнання для лікування обширних мінно-вибухових ран", – розповіли в пресслужбі.

Робота закладів відновилася через сім місяців з новими розширеними протоколами безпеки і відновленими ланцюгами постачання.

Стратегія компанії та вплив війни

В компанії зазначають, що стратегія "МакДональдз" лишається незмінною - розвивати мережу, створювати ще кращий клієнтський досвід та піклуватися про добробут і можливості розвитку працівників. Однак протягом останніх трьох років доводилося змінювати тактику, спрямовану на досягнення цієї стратегії. Зокрема, вона акцентує на фізичній безпеці клієнтів та працівників.

Крім того, виділяються додаткові інвестиції на підтримку операційної діяльності. Вже встановлено генератори у 94% ресторанів.

Щодо збитків, пресслужба зазначила, що наразі неможливо їх повноцінно порахувати, адже "окрім витрат на відновлення пошкоджених ресторанів, фінансове навантаження загалом суттєво зросло передовсім через те, що під час повітряних тривог працюючі заклади обов’язково зачиняються і ми, як бізнес, недоотримуємо прибуток".

Оновлений "МакДональдз" на Вокзальній у Києві. Фото: пресслужба мережі

Диджиталізація – один із пріоритетів у глобальній стратегії компанії. "Від початку 2025 року в усіх наших ресторанах встановлені цифрові термінали самообслуговування у залі, а на усіх "МакДрайв" встановлені сучасні цифрові меню-борди для замовлень. Ми також постійно вдосконалюємо мобільний застосунок, наприклад, у 2024 році запровадили персоналізовані ваучери. А також плануємо запустити функцію, що дозволить робити замовлення та оплачувати його прямо в застосунку", – йдеться в повідомленні.

В компанії також додали, що інклюзивність є одним з пріоритетів в Україні.

Нагадаємо, перший "МакДональдз" в Україні було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.