McDonald's инвестировал в украинский бизнес более 3,2 млрд грн с сентября 2022 года: как изменился клиент

С сентября 2022 года сеть McDonald's возобновила работу большинства своих ресторанов и открыла 21 новое заведение по всей стране, инвестировав в украинский бизнес более 3,2 млрд грн. Если бы полномасштабной войны не было, за этот период можно было открыть вдвое больше новых заведений. Об этом сообщила пресс-служба компании по запросу Delo.ua к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ.

"Несмотря на препятствия войны, "МакДональдс" в Украине верит в потенциал украинского рынка и продолжает инвестировать в него", – говорится в сообщении.

В стране уже открыты 109 ресторанов McDonald's

На сегодняшний день в Украине работают 109 ресторанов сети из 124, а 15 существующих заведений – в Харькове, Запорожье, Николаеве и Сумах – остаются закрытыми из-за ситуации безопасности.

С начала полномасштабного вторжения более 10 ресторанов McDonald's получили повреждения. Большинство из них – в Харькове, особенно те, которые расположены на улицах Свободы и Архитекторов.

"Наш ресторан в Херсоне, к сожалению, полностью разрушен и не подлежит восстановлению. При этом, мы следуем нашей стратегии развития в Украине и восстанавливаем заведения везде, где это возможно. Например, "МакДональдс" возле метро "Лукьяновская" в Киеве уже пять раз страдал от обстрелов, в последний раз - в прошлом месяце. Так же мы заново открыли два поврежденных ресторана в Днепре, один в Одессе и частично разрушенный "МакДональдс" в Буче", – отметили в сети.

В настоящее время 15 ресторанов сети остаются закрытыми по требованиям безопасности. Их планируют открыть, как только разрешат обстоятельства.

Как изменился клиент McDonald's за три года

До 2022 года "МакДональдс" в Украине в среднем обслуживал около 110 млн клиентов в год. Количество клиентов еще не достигло этого уровня, но в 2023 году сеть обслуживала около 70% клиентов по сравнению с 2021 годом, а в 2024 – более 80% ( ориентировочно 75-80 млн и 85-90 млн соответственно – ред. ). Точных цифр в компании не назвали, отметив, что оценивать количество клиентов по регионам сейчас сложно из-за воздушных тревог и закрытых заведений в нескольких крупных городах.

В то же время уровень удовлетворенности посещением ресторана, который измеряет "МакДональдс", в последние годы в Украине растет: в 2021 году был 89%, а в 2024 году – достиг 96,7%.

"Мы наблюдаем глобальный тренд на то, что клиенты хотят получать больше выгодных предложений. Так что одним из приоритетов компании является создание таких предложений в меню", — добавили в сети.

"Макдональдс" на Вокзальной в Киеве закрывался на пять месяцев на реконструкцию. Он является одним из самых посещаемых в стране. Фото: пресс-служба сети

Управленческие решения накануне вторжения

Вспоминая события трехлетней давности, в McDonald's рассказали Delo.ua, что до полномасштабного вторжения был разработан кризисный план действий.

"Мы выплатили годовые бонусы раньше, что помогло нашим работникам встретить вторжение с финансовой поддержкой. Также, сразу после начала вторжения, мы приняли оперативное решение о выплате зарплаты раньше, а в марте выплатили дополнительную финансовую помощь всем работникам компании", — рассказали в компании.

В "МакДональдсе" добавили, что продолжали выплачивать зарплату всем работникам, несмотря на временное решение закрыть все рестораны, предоставлять медстрахование и поддерживали связь с ними.

Кроме того, были запущены гуманитарные инициативы совместно с "Фундацией Дом Рональда МакДональда".

"К этим инициативам присоединились более 500 работников "МакДональдса", и вместе нам удалось передать украинским семьям более 300 000 продуктовых наборов, а также более 600 единиц специализированного оборудования для лечения обширных минно-взрывных ран", — рассказали в пресс-службе.

Работа заведений возобновилась через семь месяцев с новыми расширенными протоколами безопасности и восстановленными цепями снабжения.

Стратегия компании и влияние войны

В компании отмечают, что стратегия "МакДональдс" остается неизменной — развивать сеть, создавать еще лучший клиентский опыт и заботиться о благосостоянии и возможностях развития работников. Однако в течение последних трьох лет приходилось менять тактику, направленную на достижение этой стратегии. В частности, она акцентирует внимание на физической безопасности клиентов и работников.

Кроме того, выделяются дополнительные инвестиции в поддержку операционной деятельности. Например, уже установлены генераторы в 94% ресторанов.

Относительно ущерба, пресс-служба отметила, что в настоящее время невозможно их полноценно подсчитать, ведь "кроме расходов на восстановление поврежденных ресторанов, финансовая нагрузка в целом существенно выросла прежде всего из-за того, что во время воздушных тревог работающие заведения обязательно закрываются и мы, как бизнес, недополучаем прибыль".

Обновлен "МакДональдс" на Вокзальной в Киеве. Фото: пресс-служба сети

Диджитализация – один из приоритетов в глобальной стратегии компании. "С начала 2025 года во всех наших ресторанах установлены цифровые терминалы самообслуживания в зале, а на всех "МакДрайв" установлены современные цифровые меню-борды для заказов. Мы также постоянно совершенствуем мобильное приложение, например, в 2024 году ввели персонализированные ваучеры. А также планируем запустить функцию, позволяющую делать заказ и оплачивать его прямо в приложении", – говорится в сообщении.

В компании также добавили, что инклюзивность является одним из приоритетов в Украине.

Напомним, первый "МакДональдс" в Украине был открыт 24 мая 1997 года в Киеве.