Высокопоставленные должностные лица из стран-партнеров прибыли в Киев: главные события и заявления 24 февраля 2025 года (обновляется)

Сегодня, 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину съехались высокопоставленные чиновники из разных стран.

14.01: Правительство Исландии приняло решение о удвоении оборонной поддержки Украины в 2025 году, сообщила премьер.

13.29: Норвегия выделит EUR 1 млрд на гуманитарную поддержку Украины, EUR 300 млн – на энергетику и еще EUR 300 млн – на развитие промышленности, сообщил премьер-министр Йонас Гар Стере.

13.10: Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о пакете военной помощи Украине на сумму 1 млрд. евро до конца года.

13.05: Украина готова к обмену всех на всех пленных из РФ, и Россия должна отпустить находящихся в плену украинцев не только с 2022 года, но и с 2014, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

12.58: Правительство Дании предоставит Украине около двух миллиардов крон (около 285 млн долларов) на вооружение и боеприпасы, согласно официальному заявлению правительства Дании.

12:56: Выборы президента Украины будут объявлены после обеспечения устойчивого и справедливого мира, говорится в заявлении Верховной Рады. За постановление №13039 о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии Российской Федерации проголосовали 218 народных депутатов.

12:40: Энергорынки Украины и Молдовы будут полностью интегрированы в европейский до конца года, заявила президент Еврокомиссии.

12.34: Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду на скорейшее формирование коалиции в Германии после выборов. Он подчеркнул, что немецкие демократические лидеры осознают свою ответственность за обеспечение справедливого мира для Украины и будут действовать в соответствии со своими обязательствами.

12.32: Президент Европейского совета Антониу Кошта созывает заседание Европейского совета на 6 марта для обсуждения поддержки Украины и усиления обороны Европы.

12.28: Украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о минералах, сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина.

12.14: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о передаче Украине 25 бронетранспортеров (БМП), 4 тренажера для самолетов F-16 и 5 миллиардов долл., полученных из замороженных российских активов.

11.55: Украина заключила 28 двусторонних соглашений в сфере безопасности с партнерами, усиливающими ее позиции, отметил Владимир Зеленский, на их основе должна быть разработана система гарантий безопасности для обеспечения мира в Украине и Европе.

11.47: Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ускорить вступление Украины в Евросоюз, установив дату на 1 января 2030 года. Он выразил инициативу начать первый этап переговоров уже в течение нескольких недель, отметив необходимость сделать путь Украины в ЕС неизбежным.

11.37: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот год должен стать началом реального и надежного мира, но для этого мир нужно обрести силой, поскольку Владимир Путин не подарит его.

11.35: Финляндия предоставит Украине 4,5 млн. евро для восстановления восточных и южных регионов страны, сообщает Министерство иностранных дел Финляндии.

11:30: Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, находясь в Киеве, выразил гордость за присутствие в столице Украины. Он приветствовал неизменный героизм украинского народа и категорически отверг ложь происхождения войны. Джонсон призвал сохранять хладнокровие, опираясь на факты поддержки Украины США под руководством Дональда Трампа.

11.18: Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и мировыми лидерами почтили память всех, кто отдал свою жизнь в борьбе за независимость Украины

11.07: Совет ЕС принял 16 пакет санкций против РФ.

10.54: Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что новый платеж Украине в размере 3,5 млрд евро поступит уже в марте.

10.19: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, отметил, что мир сейчас переживает "уникальный момент для нашей коллективной безопасности и ценностей". Он также заверил, что поддержка Великобритании Украине будет оставаться непоколебимой.

9.38: Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Борис Руге прибыл в Киев. Он отметил, что, несмотря на смерть и разрушение, Россия не достигла своих целей, и НАТО продолжит поддержку Украины в ее борьбе, а Европа будет наращивать помощь.

9.24: Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прибыл в Украину. Прессслужба премьера сообщила, что Швеция выделяет 100 миллионов евро в поддержку противовоздушной обороны Украины, подчеркивая важность укрепления ее защиты для общей безопасности.

9.23: Президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере прибыли в Украину с визитом на третью годовщину полномасштабной агрессии России, сообщает "Общественное".

8.43: Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен прибыла в Киев, говорится в сообщении агентства DK Nyt в соцсети Х.

8:40 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев для участия в саммите стран-партнеров, сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Телеграмм.

8.38: Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев для участия в саммите стран-партнеров. Он подчеркнул, что Испания неизменно поддерживает Украину и продолжает помогать украинскому народу через три года после начала российской агрессии.

8.21: Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс Эдгар Ринкевичс, три года назад находившийся в Киеве во время начала российского нападения, прибыл в столицу Украины как президент Латвии, чтобы выразить поддержку украинскому народу и обсудить текущие вопросы и дальнейшие шаги.

8.09: Премьер-министр Эстонии Кристен Михал прибыл в Киев на саммит стран-партнеров. Он отметил устойчивость Украины, подчеркнул, что только она определяет условия мира, и призвал к ускорению поддержки.

7.44: В Киев также прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Он подчеркнул, что Литва все эти годы поддерживала Украину и продолжит это делать в дальнейшем.

7.33: Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Европейского Совета Антониу Кошта прибыли в Киев. Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что присутствие в столице Украины является подтверждением того, что Украина является частью Европы. Она подчеркнула, что в борьбе за выживание речь идет не только о судьбах Украины, но и о судьбах всей Европы.

Напомним, по состоянию на 24 февраля, общие потери личного состава российской армии РФ на 1097-е сутки полномасштабной войны составляют 868230 человек.