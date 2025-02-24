77% компаний Европейской Бизнес Ассоциации продолжат работу в Украине во время войны

Среди компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) 77% намерены продолжить свою работу в Украине независимо от того, закончатся ли боевые действия в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Результаты опроса

Еще 19% компаний не определились с позицией, а только 4% полагают, что в случае продолжительности боевых действий могут изменить свое присутствие на украинском рынке.

Между тем, только 32% руководителей компаний верят, что конфликт завершится в этом году, 25% не разделяют это мнение, а 43% не имеют четкого ответа.

Отмечается, что в начале 2025 года 75% компаний работают в полном объеме, 24% имеют определенные ограничения, и только 1% не ведет деятельность.

Основными ограничениями являются недостаток квалифицированных работников и мобилизация (75%), ограничение в географии деятельности (55%) и приостановка работы во время воздушных тревог (41%). Для сравнения, полгода назад 64% компаний работали в обычном режиме, а 36% – с ограничениями.

За последние шесть месяцев количество руководителей, положительно оценивающих ситуацию в своем бизнесе, выросло с 27% до 40%. В то же время 46% оценивают ситуацию как удовлетворительную, а 14% негативно.

Прогнозы бизнес-динамики

Относительно предыдущей волны, прогнозы по бизнес-динамике на следующие полгода стали более оптимистичными.

Теперь 29% респондентов ожидают ухудшения ситуации в своем бизнесе в 2025 году (ранее их было 56%). Количество ожидающих улучшения удвоилось за последние полгода – с 16% до 32%. 39% не предсказывают существенных изменений.

Основными отрицательными факторами для бизнеса предприниматели называют:

нехватку квалифицированных работников и мобилизацию (75%);

войну и оккупацию территорий (63%);

экономическая нестабильность (54%).

По сравнению с полгода назад атаки на энергосистему, входившие в топ-3 проблемы, сейчас занимают четвертое место.

Бизнес наращивает финансовые резервы. По сравнению с серединой 2024 года до 72% увеличилось количество компаний, имеющих финансовые резервы в год и более (ранее – 53%). При этом 22% имеют резервы на полгода, 5% – на несколько месяцев, и только у 1% нет резервов.

Потери бизнеса от войны остаются существенными. На начало 2025 года 25% опрошенных компаний понесли потери до $1 млн, 24% — потери в пределах $1-10 млн, а 16% — свыше $10 млн. Лишь 11% компаний не понесли убытки, и для 24% компаний оценить потери сложно.

Поддержка бизнесом из бройных сил остается устойчивой. Сейчас 72% компаний поддерживают своих работников в рядах ВСУ, 56% помогают финансово, 35% – продукцией. В восстановление общины или региона приобщаются 23% опрошенных бизнесов.

У 85% опрошенных членских компаний Ассоциации сегодня есть сотрудники в рядах ВСУ.

За последние полгода количество мобилизованных работников выросло. В 41% компаний мобилизованные составляют до 10% военнообязанных (меньше, чем раньше). У 36% — 10-20%, а у 8% — 20-30%. 48% компаний сообщают о мобилизованных или добровольцах, критических для работы предприятия.

Среди опрошенных компаний только 9% проводили релокацию офиса или производства в связи с российской агрессией, в том числе 7% – в пределах Украины и 2% – заграницу. 86% не проводили релокацию и не планируют, тогда как 5% не релоцировались, но сейчас размышляют над этим.

Наибольшей поддержки бизнес нуждается в следующих вопросах:

Улучшение условий бронирования сотрудников.

Смягчение валютных ограничений.

Мораторий для проверки.

Покрытие военных рисков.

Напомним, Кабмин расширил доступ к программе компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Теперь компенсацию смогут получить также самозанятые лица и физические лица-предприниматели, обладающие инвалидностью.