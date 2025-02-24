77% компаній Європейської Бізнес Асоціації продовжать працювати в Україні під час війни

Серед компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) 77% мають намір продовжити свою роботу в Україні, незалежно від того, чи закінчаться бойові дії в цьому році.

Про це інформує пресслужба ЄБА.

Результати опитування

Ще 19% компаній не визначилися з позицією, а лише 4% вважають, що у випадку тривалості бойових дій можуть змінити свою присутність на українському ринку.

Тим часом лише 32% керівників компаній вірять, що конфлікт завершиться цього року, 25% не поділяють цю думку, а 43% не мають чіткої відповіді.

Зазначається, що на початку 2025 року 75% компаній працюють в повному обсязі, 24% – мають певні обмеження, і лише 1% – не веде діяльність.

Основними обмеженнями є нестача кваліфікованих працівників та мобілізація (75%), обмеження в географії діяльності (55%) та призупинення роботи під час повітряних тривог (41%). Для порівняння, пів року тому 64% компаній працювали в звичайному режимі, а 36% – з обмеженнями.

За останні шість місяців кількість керівників, які позитивно оцінюють ситуацію у своєму бізнесі, зросла з 27% до 40%. Водночас 46% оцінюють ситуацію як задовільну, а 14% – негативно.

Прогнози бізнес-дінаміки

Відносно попередньої хвилі, прогнози щодо бізнес-динаміки на наступні пів року стали більш оптимістичними.

Тепер 29% респондентів очікують погіршення ситуації у своєму бізнесі в 2025 році (раніше їх було 56%). Кількість тих, хто очікує покращення, подвоїлася за останні пів року – з 16% до 32%. 39% не прогнозують істотних змін.

Основними негативними факторами для бізнесу підприємці називають:

нестачу кваліфікованих працівників і мобілізацію (75%);

війну та окупацію територій (63%);

економічну нестабільність (54%).

Порівняно з півроку тому атаки на енергосистему, які входили до топ-3 проблем, зараз займають четверте місце.

Бізнес нарощує фінансові резерви. Порівняно з серединою 2024 року до 72% збільшилась кількість компаній, що мають фінансові резерви на рік та більше (раніше – 53%).При цьому 22% мають резерви на пів року, 5% – на кілька місяців, і тільки 1% не мають жодних резервів.

Втрати бізнесу від війни залишаються суттєвими. На початок 2025 року 25% опитаних компаній зазнали втрат до $1 млн, 24% – втрати в межах $1-10 млн, а 16% – понад $10 млн. Лише 11% компаній не зазнали збитків, і для 24% компаній оцінити втрати складно.

Підтримка бізнесом збройних сил залишається стійкою. Наразі 72% компаній підтримують власних працівників у лавах ЗСУ, 56% допомагають фінансово, 35% – продукцією. До відновлення громади чи регіону долучаються 23% опитаних бізнесів.

У 85% опитаних членських компаній Асоціації сьогодні є співробітники у лавах ЗСУ.

За останні пів року кількість мобілізованих працівників зросла. У 41% компаній мобілізовані складають до 10% військовозобов'язаних (менше, ніж раніше). У 36% — 10-20%, а в 8% — 20-30%. 48% компаній повідомляють про мобілізованих або добровольців, критичних для роботи підприємства.

Серед опитаних компаній тільки 9% проводили релокацію офісу або виробництва у зв’язку з російською агресією, зокрема 7% – в межах України і 2% – закордон. 86% не проводили релокацію і не планують, тоді як 5% не релокувались, але наразі розмірковують над цим.

Найбільшої підтримки бізнес наразі потребує в таких питаннях:

Покращення умов бронювання співробітників.

Помʼякшення валютних обмежень.

Мораторій на перевірки.

Покриття військових ризиків.

Нагадаємо, Кабмін розширив доступ до програми компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Тепер компенсацію зможуть отримати також самозайняті особи та фізичні особи-підприємці, які мають інвалідність.