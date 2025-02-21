Бизнесу расширили программу компенсаций за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

Кабмин расширил доступ украинцам в программу компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Теперь компенсацию от государства смогут получить также самозанятые лица, физические лица — предприниматели, которые являются людьми с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Решение приняло правительство на заседании 21 февраля.

Об изменениях в программе

Правительство расширило программу, которая помогает бизнесу обустроить инклюзивные рабочие места для людей с инвалидностью. Теперь возможность получить компенсацию для обустройства рабочего места от государства имеют люди с инвалидностью, самозанятые или физические лица-предприниматели, а также ветераны с инвалидностью, которые хотят начать собственный бизнес.

Они смогут приобрести необходимую специальную мебель, оборудование и вспомогательные устройства, такие как подъемники или пандусы. Также работодатели смогут получить компенсацию за обустройство рабочих мест для вернувшихся с войны с инвалидностью работников-ветеранов, отметила первая вице-премьер-министр Украины – министерка экономики Украины Юлия Свириденко.

С начала 2025 года государство уже компенсировало бизнесу расходы на обустройство почти 300 рабочих мест в рамках программы, инвестировав 16 млн грн в безбарьерность.

Кроме того, согласно решению Правительства, расширен перечень вспомогательных средств, за которые можно получить компенсацию. В него добавлены технические средства, программное обеспечение и услуги для перевода с/на украинский язык, как оффлайн, так и онлайн. Это решение вступит в силу после публикации.

О "Работе без барьеров"

Программа предоставления компенсаций работодателям расходов на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью была введена правительством в августе 2023 года.

С 1 января 2025 года сумма компенсации составляет:

до 120 тыс. грн за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы;

до 80 тыс. грн — для людей с инвалидностью II группы.

В 2024 году программой воспользовались более 1500 предпринимателей, которые создали около 2000 рабочих мест для людей с инвалидностью, а государство компенсировало расходы на 129 млн грн.

Эта программа является частью флагманского проекта Министерства экономики Украины "Работа без барьеров", реализуемого в рамках Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине.

Напомним, Кабинет министров принял решение о запрете направлять лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию.