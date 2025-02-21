Бізнесу розширили програму компенсацій за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

Кабмін розширив доступ українцям до програми компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Відтепер компенсацію від держави зможуть отримати також самозайняті особи, фізичні особи - підприємці, які є людьми з інвалідністю.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Рішення ухвалив уряд на засіданні 21 лютого.

Про зміни в програмі

Уряд розширив програму, яка допомагає бізнесу облаштувати інклюзивні робочі місця для людей з інвалідністю. Тепер можливість отримати компенсацію для облаштування робочого місця від держави мають люди з інвалідністю, які є самозайнятими або фізичними особами-підприємцями, а також ветерани з інвалідністю, які хочуть розпочати власний бізнес.

Вони зможуть придбати необхідні спеціальні меблі, устаткування та допоміжні пристрої, такі як підйомники чи пандуси. Також роботодавці зможуть отримати компенсацію за облаштування робочих місць для працівників-ветеранів, які повернулися з війни з інвалідністю, зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

З початку 2025 року держава вже компенсувала бізнесу витрати на облаштування майже 300 робочих місць у рамках програми, інвестувавши 16 млн грн у безбар’єрність.

Окрім того, згідно з рішенням Уряду, розширено перелік допоміжних засобів, за які можна отримати компенсацію. До нього додано технічні засоби, програмне забезпечення та послуги для перекладу з/на українську жестову мову, як офлайн, так і онлайн. Це рішення набуде чинності після публікації.

Про "Роботу без бар’єрів"

Програма надання компенсацій роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю була запроваджена урядом у серпні 2023 року.

З 1 січня 2025 року сума компенсації становить:

до 120 тис. грн за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи;

до 80 тис. грн — для людей з інвалідністю II групи.

У 2024 році програмою скористались понад 1500 підприємців, які створили майже 2000 робочих місць для людей з інвалідністю, а держава компенсувала витрати на 129 млн грн.

Ця програма є частиною флагманського проєкту Міністерства економіки України "Робота без бар’єрів", який реалізується в рамках Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону направляти осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію.