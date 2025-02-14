ВЛК для людей з інвалідністю: яке рішення ухвалив Кабмін

Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону направляти осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що вирішив Кабмін

Зазначається, що внесено зміни до процедур оформлення та видачі військово-облікових документів для призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Також до Єдиного реєстру буде включена інформація про інвалідність осіб. Це відбуватиметься через обмін даними за допомогою електронного кабінету, і ця інформація буде відображатися у військово-обліковому документі в електронному вигляді.

Також встановлено заборону направляти осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для медичного огляду. Це не буде відбуватися у разі, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів є відомості про наявність у особи інвалідності.

Дозволено подавати копію медичного висновку про інвалідність дитини до 18 років, засвідчену органом соцзахисту, закладом охорони здоров’я, Пенсійним фондом або нотаріально. Також можна подавати копії інших документів, що підтверджують інвалідність, засвідчені підписом заявника, за умови пред’явлення оригіналів.

Що відомо про ВЛК

Нагадаємо, Рада підтримала продовження терміну проходження військово-лікарською комісією для осіб, визнаних обмежено придатними на чотири місяці. Термін проходження ВЛК перенесено до 5 червня 2025 року.

Додамо, цифрова трансформація сервісів для військовозобовʼязаних набирає нових обертів. Починаючи з 31 січня, українці матимуть можливість створювати направлення на ВЛК через платформу Резерв+.