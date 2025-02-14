ВВК для людей с инвалидностью: какое решение принял Кабмин

Кабинет министров принял решение о запрете направлять лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что решил Кабмин

Отмечается, что внесены изменения в процедуры оформления и выдачи военно-учетных документов для призывников, военнообязанных и резервистов.

Также в Единый реестр будет включена информация об инвалидности лиц. Это будет происходить посредством обмена данными с помощью электронного кабинета, и эта информация будет отображаться в военно-учетном документе в электронном виде.

Также установлен запрет направлять лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для медицинского осмотра. Это не будет происходить в случае, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть сведения о наличии у лица инвалидности.

Разрешено представлять копию медицинского заключения об инвалидности ребенка до 18 лет, удостоверенную органом соцзащиты, учреждением здравоохранения, Пенсионным фондом или нотариально. Также можно подавать копии других документов, подтверждающих инвалидность, заверенные подписью заявителя, при предъявлении оригиналов.

Что известно о ВВК

Напомним, Рада поддержала продление срока прохождения военно-врачебной комиссией для лиц, признанных ограниченно годными на четыре месяца. Срок прохождения ВВК перенесен до 5 июня 2025 года.

Добавим, цифровая трансформация сервисов для военнообязанных набирает новые обороты. Начиная с 31 января, у украинцев будет возможность создавать направления на ВВК через платформу Резерв+.