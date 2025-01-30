ТЦК не будут штрафовать ограниченно пригодных, которые не успеют пройти ВЛК до 5 февраля – Верещук

30 января в Офисе президента состоялось рабочее совещание по вопросам прохождения ВЛК ограничено пригодными лицами. ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВЛК до 5 февраля.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

Она отметила необходимость безотлагательного принятия определенных законодательных изменений, а именно:

повторное прохождение ВЛК не обязательно для лиц до 25 лет и для тех, кто должным образом признан лицом с инвалидностью;

дедлайн переносится с 5 февраля на 5 июня, соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде сегодня под номером 12457.

По словам Ирины Верещук, на совещании обсудили вопросы надлежащей организации процессов, чтобы после установления новых сроков люди смогли вовремя пройти ВЛК.

"Также договорились, что до принятия вышеуказанного закона, ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВЛК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск", – сообщила заместитель руководителя ОП.

Она обратилась к МОУ, Минздраву и другим ведомствам с просьбой "принять на особый контроль процесс информирования людей, формирование электронных и бумажных направлений, доведение соответствующих графиков до ВЛК и т.д." .

Напомним, цифровая трансформация сервисов для военнообязанных набирает новые обороты. Начиная с 31 января, у украинцев будет возможность создавать направления на ВЛК через платформу Резерв+.