Електронні направлення на ВЛК: коли з’явиться послуга в Резерв+

Цифрова трансформація сервісів для військовозобовʼязаних набирає нових обертів. Починаючи з 31 січня, українці матимуть можливість створювати направлення на ВЛК через платформу Резерв+.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Черногоренко нагадала, що спочатку послуга запрацює для тих, хто бажає пройти медогляд за власним бажанням. Але згодом послугу розширять для громадян, які вже мають повістку на ВЛК.

Зазначається, що наразі команда тестувальників розпочала свою роботу, отримавши листи для тестування.

Реформа ВЛК передбачає не тільки цифровізацію, а й удосконалення взаємодії між інформаційними системами МОЗ та Міноборони.

Окрім того, планується впровадження можливості самостійного вибору медичного закладу для ВЛК через платформу Резерв+, повідомила Черногоренко.

Про Резерв+

Резерв+ – це мобільний застосунок від Міністерства оборони України для військовозобов'язаних, у якому можна зручно та швидко оновити персональні дані (номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, фактичну адресу проживання) без візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКтСП).

У застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+" став доступним новий сервіс — повторне уточнення персональних даних.

Додамо, раніше Міноборони заявило, що хоче перетворити додаток для військовозобов'язаних "Резерв+" на онлайн-ТЦК. Зокрема, планується реалізація онлайн-рекрутингу, оформлення відстрочок та направлення на ВЛК.