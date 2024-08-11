У Міноборони хочуть перетворити "Резерв+" на онлайн-ТЦК: що зміниться

Міністерство оборони України хоче перетворити додаток для військовозобов'язаних "Резерв+" на онлайн-ТЦК. Зокрема, планується реалізація онлайн-рекрутингу, оформлення відстрочок та направлення на ВЛК.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, пише УНН.

"Ми думаємо про те, щоб запустити добровільне направлення на ВЛК за запитом людини, щоб не ходити брати папірець. Ми думаємо запустити онлайн-рекрутинг, якщо людина хоче мобілізуватися добровільно, а також відстрочку для багатодітних сімей та студентів", - зауважила Черногоренко.

За її словами, Міноборони планує зробити "Резерв+" онлайн-ТЦК, щоб всі послуги, які є в ТЦК можна було отримати через застосунок.

Як уточнила Черногоренко, частину послуг планують реалізувати восени, іншу через певний час.

Зауважимо, раніше представники влади заявляли, що повістки через застосунок "Резерв+" не розсилатимуть.

Водночас у Міноборони говорили про плани впровадження електронної розсилки направлень на ВЛК через додаток "Резерв+".

У липні у застосунку "Резерв+" зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.

Необхідність оновлення даних військовозобовязаним

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набрав чинності 18 травня.

Згідно з ним, всі чоловіки віком 18-60 років були зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані.

Щоб спростити процедуру оновлення даних, Міноборони запустило мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК.

В Міноборони зазначили, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати.

Нагадаємо, ЦНАПи більше не будуть оновлювати військово-облікові дані. Оновити військово-облікові дані громадяни зможуть тільки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також через застосунок "Резерв+".