ЦНАПи більше не будуть оновлювати військово-облікові дані - Міноборони

З 17 липня оновити військово-облікові дані громадяни зможуть тільки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також через застосунок "Резерв+". Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін передає Суспільне.

Як зазначив Дмитро Лазуткін, особи, які не виконали своєчасне оновлення військово-облікових даних, можуть зіткнутися з накладенням штрафних санкцій. Однак, він підкреслив, що процес накладення штрафів не буде автоматизованим.

“60 днів було відведено від 18 травня на оновлення своїх даних, зробити це можна було в ЦНАПах, ТЦК і СП та застосунку "Резерв+". Багато хто, вочевидь, відкладав на останній момент та розраховував на те, що ініціативи депутатів, які пропонували продовжити ці терміни, будуть підтримані”, — сказав речник.

Також речник Міністерства оборони додав, що відомство не втручалося у діяльність ЦНАПів та їх розклад роботи.

“З 17 липня оновлення можливо лише в Резерві+ або ТЦК та СП, але знову ж таки не означає це, що штрафи будуть виписуватись і розсилатись автоматично, там є певна процедура”, — сказав Лазуткін.

Необхідність оновлення даних військовозобовязаним

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набрав чинності 18 травня.

Згідно з ним, всі чоловіки віком 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані.

Також громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності із штрафами від 17 000 до 25 000 гривень.

Додамо, що від початку року майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку від ТЦК передано до виконавчої служби. При цьому, за перші шість місяців поточного року кількість штрафів, переданих до виконавчої служби, перевищила показник за весь минулий рік.

Крім того, 10 липня, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє ТЦК формувати та друкувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників та реєстру "Оберіг". Однак спосіб оповіщення залишиться незмінним: повістки будуть вручатися особисто або надсилатися поштою.