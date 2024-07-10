Майже 12 тисяч штрафів склало ТЦК від початку року: як перевірити свої дані

Від початку року майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку від ТЦК передано до виконавчої служби. За півроку поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Штрафів від ТЦК вже більше, аніж за весь минулий рік

За даними аналітиків, 11 798 штрафів за порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення з боржників від початку року.

"Це вже більше, аніж за весь минулий рік. Так, у 2023 році з українців примусово стягували 10 337 подібних штрафів", - зауважують в "Опендатабот".

Там додають, що наразі третина цих штрафів вже закрита — 4236 стягнень. Водночас 7562 штрафів все ще стягується з боржників.

"Варто розуміти, що йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби. Відповідно, порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників. Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких в подальшому погасять борг", - пояснюють в "Опендатабот".

Як перевірити штрафи

Зазначається, що перевірити штрафи, які складає ТЦК за порушення військового обліку, стосовно яких відкрито виконавче провадження, відтепер можна в Опендатаботі.

Аби перевірити, чи не накладено штраф, перейдіть на сторінку сервіса в Опендатаботі, введіть своє ПІБ та дату народження. А для того, щоб не пропустити подібні нові штрафи, підпишіться на безкоштовний моніторинг за ІПН в сервісах Опендатабота — в Telegram/Viber.

Необхідність оновлення даних військовозобовязаним

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набрав чинності 18 травня.

Згідно з ним, всі чоловіки віком 18-60 років зобов'язаніпротягом 60 днів оновити свої облікові дані.

Щоб спростити процедуру оновлення даних, Міноборони запустило мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК.

В Міноборони зазначили, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати.

Детальніше про те, що можуть, а що не можуть конфіскувати у боржника-"ухилянта" та що робити, аби уникнути арешту майна, читайте в матеріалі Delo.ua.