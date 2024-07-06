У Держприкордонслужбі попередили про зміни у правилах перетину кордону для чоловіків призивного віку

Вимога щодо наявності військово-облікового документа при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60 з 17 липня.

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Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що з 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років.

У Держприкордонслужбі нагадують, що згідно з Законом України № 3633-IX до 16 липня громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

"Починаючи з 00.00 17 липня під час перетинання державного кордону України на виїзд прикордонники перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи. У разі відсутності таких документів у перетині державного кордону на виїзд з України буде відмовлено", - наголошують у Держприкордонслужбі.

У відомстві просять громадян врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.

Необхідність оновлення даних військовозобовязаним

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набрав чинності 18 травня.

Згідно з ним, всі чоловіки віком 18-60 років зобов'язаніпротягом 60 днів оновити свої облікові дані.

Щоб спростити процедуру оновлення даних, Міноборони запустило мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК.

В Міноборони зазначили, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.