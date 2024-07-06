В Госпогранслужбе предупредили об изменениях в правилах пересечения границы для мужчин призывного возраста

Требование о наличии военно-учетного документа при пересечении границы будет касаться всех мужчин в возрасте от 18 до 60 с 17 июля.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

С 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы будет касаться всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В Госпогранслужбе напоминают, что согласно Закону Украины №3633-IX до 16 июля граждане Украины должны были стать на военный учет или уточнить свои военно-учетные данные.

"Начиная с 00.00 17 июля во время пересечения государственной границы Украины на выезд пограничники будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы. В случае отсутствия таких документов в пересечении государственной границы на выезд из Украины будет отказано", - подчеркивают в Госпогранслужбе.

В ведомстве просят граждан учесть эту информацию при планировании поездок.

Необходимость обновления данных военнообязанным

Напомним, 1 1 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая.

Согласно ему, все мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные.

Чтобы упростить процедуру обновления данных, Минобороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Он позволяет обновить данные без посещения ТЦК.

В Минобороны отметили, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его сломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.