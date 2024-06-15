Все о процедуре ареста имущества «уклонистов»

Delo.ua выяснило, что могут, а что не могут конфисковать у должника-уклоняющего и что делать, чтобы избежать ареста имущества.



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Украинцы в ожидании штрафов для "уклонистов" на десятки тысяч гривен за нарушение обновленного мобилизационного законодательства. По словам адвокатов, практика взыскания штрафов с "уклонистов" не будет отличаться от дел по неплательщикам алиментов. Они также прогнозируют, что многие не смогут оплатить штрафы, и количество должников в Украине значительно возрастет.



19 мая вступили в силу изменения ст.ст. 210 и 210 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Закон №10379 предусматривает штрафы от 17 тысяч до 59,5 тысяч гривен:

за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета в особый период на нарушителя может быть наложен штраф от 1000 до 1500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 - 25 500 грн);

за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в особый период могут наложить штраф от 1000 до 1500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000-25 500 грн) и на должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления, юрлиц и общественных объединений - от 2000 до 3500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34 000 - 59500 грн).

Решение о штрафах должников инициирует территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК), но принимается в судах. Если их не уплатить в срок, предусмотренный законом, информацию о нарушителе передадут в исполнительную службу по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества, данные о нем будут внесены в Единый реестр должников.

А дальше возможен арест имущества и блокирование банковских карт.

Арест имущества "уклонистов": что известно о процедуре

В пределах принудительного исполнения сделки исполнительная служба налагает арест - принимается постановление об аресте имущества (средств) должника или об описании и аресте. Постановление об этом выносят вместе с открытием исполнительного производства, но не позднее следующего рабочего дня после выявления имущества (ст. 56 Закона «Об исполнительном производстве»), пояснила в комментарии Delo.ua партнер Attorneys at Law «Leshchenko, Doroshenko & partners» Лидия Карплюк.

По словам адвоката, арест имущества (движимого или недвижимого) является инструментом принудительного исполнения постановления о наложении штрафа, это значит, что в случае добровольной уплаты такого штрафа до ареста имущества дело не дойдет.

"Возьмем случай, когда руководитель ТЦК принимает постановление о нарушении права ведения военного учета и налагает штраф 17 тыс. грн. Документ направляют по адресу должника, ведь человека нужно вызвать на рассмотрение дела. Но мужчина обратился в суд, чтобы оспорить постановление, аргументируя, что не получил повестки или были уважительные причины неявки. Первый вариант, например, суд отменяет постановление. Второй – суд присуждает уплатить штраф. Только в случае, если человек не уплатил штраф, дело передается в исполнительную службу для принудительного взыскания", - объяснила адвокат.

Кроме того, по ее словам, если в постановлении прописано, что при добровольной неуплате будет взыскан двойной размер штрафа (ст.308), исполнитель будет взимать уже 34 тыс. грн.

К тому же арест налагается в размере суммы взыскания с учетом исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов и основного вознаграждения частного исполнителя на все имущество должника или на отдельные вещи.

"Исполнительный сбор (для государственных исполнителей) и основное вознаграждение для частного исполнителя – это по сути плата за исполнительное производство – 10%. Но в данном случае, такие производства будут именно у государственных исполнителей. Относительно расходов, это в каждом частном случае в зависимости от количества действий, совершенных исполнителем: печать, пересылка документов и другие траты", - подчеркнула Лидия Карплюк.

Далее копии постановлений, которым наложен арест на имущество (средства) должника, исполнитель посылает банкам или другим финансовым учреждениям, органам, осуществляющим регистрацию имущества, регистрацию обременений движимого имущества, в день их вынесения.

Что означает арест недвижимого имущества?

Арест имущества является одним из этапов обращения взыскания для обеспечения исполнения любого исполнительного документа, за которым может следовать изъятие такого имущества (списание средств со счетов) и его принудительная реализация.

По словам Карплюк, в случае так называемых "уклонистов", процедура будет выглядеть аналогично, как и в отношении нарушителей, не выплачивающих алименты или штрафы за нарушение правил дорожного движения. Там так же, если человек не заплатил штраф, дело передается на принудительное исполнение и очень часто человек в супермаркете уже видит, что у него заблокирован счет.

"Этот механизм применяется ко всем должникам. Даже если кто-то у меня ссудил деньги и не отдает, я обращаюсь в суд, суд назначает взыскание, в случае повторной неуплаты дело передается в исполнительную службу, которая запускает свою процедуру с блокированием счетов и арестом имущества", – отметила адвокат.

В случае ареста недвижимого или движимого имущества собственник лишается права им свободно распоряжаться: продать, подарить, обменять.

Об обращении взыскания на имущество должника исполнитель также выносит постановление.

Взыскание за исполнительными документами обращается в первую очередь на средства должника в национальной и иностранной валюте, другие ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях .

В случае отсутствия у должника средств и других ценностей, достаточных для оплаты штрафа, взыскание безотлагательно переходит другое имущество, кроме имущества, которое по закону не подлежит аресту. Обращение взыскания на имущество должника не останавливает обращение взыскания на средства должника. (ч.ч. 2, 5 ст. 48 Закона Украины "Об исполнительном производстве").

"Сумма штрафа не будет дотягивать до того, чтобы делать взыскание, тем более, если это касается единого жилья. Поэтому не исключено, что аресты будут "подвешенными", до реализации редко когда будет доходить. Скорее всего будут арестовывать автомобили, мелкое имущество, а по квартирах этот арест может висеть годами и возникнут проблемы только в том, когда человеку захочется имущество подарить или продать. Тогда придется погашать долг", - подчеркивает Карплюк.

Но, как добавляет адвокат, даже когда имущество под арестом это не запрещает людям там жить - исполнительная служба не будет отбирать единственное жилье. Проблемы возникают только в случае, если собственник захочет распоряжаться своим имуществом – подарить или продать.

Какое имущество подлежит аресту

Арест может подлежать любому имуществу, принадлежащему человеку на праве частной собственности. Автомобиль, часть жилья или земельного участка, вклады в банке.

"Как это случается с другими должниками, обычно сначала ограничивают в праве пользование транспортным средством или блокируют счета. В общем порядке накладывать арест можно на любое движимое, так и недвижимое имущество, а также денежные средства", - пояснил Delo.ua. адвокат Станислав Стадницкий.

По его словам, если квартира записана на жену или других родственников, арест налагается только на долю, которая принадлежит должнику.

Чтобы избежать ареста, многие начали переоформлять собственность на родственников. Тем более что договор купли-продажи или дарения квартиры можно оформить за 1-2 дня, если документы в порядке. Если это касается авто – его можно переоформить и через "Дію".

"Люди уже оформляют имущество на кого можно и нельзя, чтобы уберечься от взыскания - на кого-либо из родственников: на отца или на маму, на малолетних детей. Если переоформить на жену, все равно половина имущества будет считаться общим, приобретенным в браке. То есть на 1\2 квартиры или машины государство все равно сможет претендовать", - подчеркнул Стадницкий.

На какое имущество не может быть наложен арест

Однако не все имущество подлежит взысканию. В разъяснениях Министерства юстиции отмечается, что исполнительная служба не имеет права забирать у должника все, что ему принадлежит. По информации Минюста, аресту не подлежат:

предметы необходимости для ежедневных нужд (посуда, постельное белье, средства гигиены);

вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, детские вещи);

лекарства, очки и другие изделия медназначения;

мебель (по кровати и стулу на каждого человека, один стол и один шкаф на семью);

один холодильник на семью, один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон – на каждого человека;

питьевую воду и продукты питания, необходимые для личного потребления – в расчете на три месяца, или деньги, необходимые для их приобретения;

имущество и книги, необходимые для отправки религиозных культов и ритуальных обрядов должником, профессиональных занятий, если они являются единственным источником дохода;

топливо, необходимое для приготовления повседневной пищи и отопления жилого помещения;

средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение устойчивых ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью;

призы, награды, почетные и памятные знаки.

Если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной зарплаты, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором находится жилье, не производится. Исполнитель обязан принять меры за счет другого имущества должника (ч. 7 ст. 48 закона).

Однако законодательный запрет на взыскание на такое имущество не означает, что оно не может быть арестовано, ведь арест имущества делает невозможным распоряжение им, поэтому порой этого достаточно, чтобы побудить должника погасить долг.

Решение, действия или бездействие исполнителя и должностных лиц органов государственной исполнительной службы (в том числе, постановления об аресте имущества или обращения взыскания) по выполнению решений других органов, то есть и постановлений руководителей ТЦК о привлечении к административной ответственности по ст.ст. 210 и 210 1 КУоАП могут быть обжалованы сторонами, другими участниками и лицами в соответствующий административный суд.

Поэтому не существует какого-либо отдельного механизма для ареста имущества «уклонистов», кроме как в рамках исполнительного производства по принудительному исполнению постановления о наложении штрафа по ст.ст. 210 и 210 1 КУоАП.

Как проверить, наложен ли арест на недвижимость

Арест имущества также возможен в рамках уголовного производства, например, с целью сохранения вещественных доказательств или конфискации имущества в виде наказания, однако ст. 336 УКУ, которая предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, не предусматривает конфискации как вида наказания.

По словам адвокатов, по этому основанию арест точно не будет наложен. Что касается ареста с целью сохранения вещественных доказательств, очевидно, что в основном имущество лица не может быть вещественным доказательством уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, кроме каких-либо личных вещей, например, телефона, где может содержаться какая-то переписка.

Существует несколько способов получить информацию о состоянии имущества:

на сайте ГП "Национальные информационные системы" - в реестре "Имущество и обременение"- "Государственный реестр прав на недвижимое имущество". Здесь каждый может получить выписку за несколько минут (услуга стоит 30 грн). В частности, можно узнать, кто является собственником имущества, регистрационный номер имущества и находится ли оно под арестом.

данные из Госреестра прав на недвижимое имущество можно получить через мобильное приложение "Дія" (также 30 грн).

через чат-бот Opendatabot. Загрузить можно как в телеграмме или Viber.

Для получения получения выписки из реестра недвижимого имущества нужно:

открыть Опендатабот и запросить собственника — ввести ИНН физлица или код ЕГРПОУ юридического лица.

перейти в раздел «Недвижимость, долги, штрафы».

выбрать объект недвижимости из перечня и оплатить его заказ.

получить выписку.

Как избежать ареста имущества

Насколько массовым будет арест имущества – покажут ближайшие месяцы. Не стоит забывать, что принудительное взыскание – это способ заставить нарушителя заплатить штраф. Все будет зависеть от того, как скоро военкоматы будут налагать штрафы, обрабатывая дела об административном правонарушении. Также будет влиять то, будут ли платить люди и будут ли эти дела обжаловаться.

"Ведь во время обжалования постановление ТЦК не вступает в законную силу. Документы направят на принудительное исполнение только после обжалования - если человек добровольно не выполнил или если не будет знать об этом. Тогда исполнители ждут 10 дней, отведенные на обжалование и запускают процедуру взыскания. По закону еще дается срок 15 дней на добровольное исполнение", - объяснила Лидия Карплюк.

Чтобы избежать неожиданного ареста имущества, в связи с принудительным исполнением постановления о наложении штрафа по ст.ст. 210 и 210 1 КУоАП необходимо держать на контроле сам факт составления такого постановления (получать корреспонденцию по месту регистрации), использовать возможность обжалования такого постановления в суд, добровольно уплатить штраф, если о нем стало известно и обжалование постановления было неуспешным.

Адвокат советует периодически проверять данные относительно себя в Едином реестре должников, а также в Автоматизированной системе исполнительного производства (на соответствующих сайтах). А в случае, если арест уже наложен, то в первую очередь следует:

снова проверить данные в ЕРБ и АСВП и выяснить номер исполнительного производства;

ознакомиться с материалами;

при наличии оснований обжаловать решения и действия исполнителя, в том числе арест имущества;

принять меры по погашению долга и проконтролировать снятие ареста.

По словам Станислава Стадницкого, не следует доводить дело до ареста имущества. "Чтобы избежать взыскания, нужно, чтобы у мужчины был военно-учетный документ, обновлены данные в реестре "Оберіг". Во-вторых, не следует допускать нарушений мобилизационного законодательства", - пояснил адвокат.

Арестованное имущество, если оно будет подпадать под нормы взыскания, дальше будет выставляться на торги через систему СЕТАМ. По общей процедуре после решения суда о взыскании имущества оно выставляется на торги, как и другое имущество должников.