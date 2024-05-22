Бизнес требует прогнозируемой мобилизации: зарегистрирована петиция

Из-за усиления мобилизации в Украине предприятия не могут полноценно работать дальше, ведь оперативно заменить специалистов практически невозможно. Поэтому бизнес просит власти помочь сделать экономику более сильной, сделав мобилизацию более прогнозируемой через инструмент экономического бронирования.

Об этом говорится в обращении Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

В нем отмечается, что бизнес понимает и осознает потребность украинской армии в людях и поддерживает укомплектование Вооруженных сил Украины как основного приоритета государственной политики в условиях войны.

"Однако, долгое время кадровый вопрос, вопрос поиска людей является ТОП вопросом и находится в ТОПе проблем, с которыми сталкиваются предприниматели по всей Украине. И одна из причин такой ситуации – мобилизация людей", - отмечают в ЕБА.

Бизнес-сообщество обращает внимание на то, что имеют место такие ситуации как мобилизация сотрудника, критического для бизнес-модели предприятия, что не только усложняет работу компании (а, соответственно, замедляет и рост экономики), но и приближает такое предприятие к закрытию.

"Такими действиями государство не позволяет компании работать дальше, потому что оперативно заменить в этих критических для функционирования бизнеса специалистов практически невозможно", - подчеркивают в ЕБА.

Чего требует бизнес

Соответственно, бизнес просит государство все же разрешить работать – чтобы спасти предприятия от закрытия, от дополнительных к существующим трудностям, которых можно избежать, спасти украинцев от увольнений и т.д.

"Ведь самым горьким будет осознать, что два с половиной года работы предприятия в условиях войны, вопреки всем возможным законам бизнеса и здравому смыслу, все равно приведут к его закрытию. Но не из-за действий врага, а из-за непродуманной политики собственного государства", - констатируют в ЕБА.

Поэтому бизнес просит власти помочь сделать экономику более сильной, сделав мобилизацию более прогнозируемой через инструмент экономического бронирования.

По мнению ЕБА, определение непосредственно самим бизнесом тех сотрудников, которые являются критическими для продолжения эффективной деятельности предприятия в условиях войны, поможет замедлить большую волну проблемы кадров, которая ежемесячно все больше накрывает работающий в Украине бизнес. Более того, поможет бизнесу продолжить работу в непростых военных реалиях.

Петиция о необходимости экономического бронирования

Также на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция, которая призывает как можно скорее внедрить систему экономического бронирования.

В ней говорится, что экономическое бронирование обеспечит стабильное финансирование ВСУ.

"Граждане, которые не могут принимать непосредственное участие в боевых действиях, должны иметь возможность поддерживать армию финансово. Это может быть реализовано через фиксированные вклады, которые будут осуществляться на регулярной основе. Таким образом, мы обеспечим постоянный приток средств на нужды обороны. Экономика страны также нуждается поддержки в условиях войны", - отмечается в петиции.

Экономическое бронирование позволит сохранить важные отрасли, такие как производство дронов, кибербезопасность и платежные системы. Если сотрудники этих секторов будут мобилизованы, это может привести к серьезным проблемам в обеспечении технологического развития и безопасности страны.

Также в петицию акцентируют внимание на том, что сохранение квалифицированных кадров в критических отраслях чрезвычайно важно для устойчивости экономики.

"Бизнесу нужна возможность планировать свое будущее, а не постоянно переживать из-за мобилизации своих работников. Экономическое бронирование обеспечит предприятиям стабильность и позволит им сосредоточиться на развитии, инновациях и поддержке экономики, вместо того чтобы переживать за потерю ключевых кадров. Мы считаем формулу экономического бронирования от господина Наталухи (председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, - ред.) наиболее эффективной, ведь она позволит учесть разные факторы важности работника и повысит эффективность бронирования", - отмечают в петиции.

Напомним, что ранее Наталуха спрогнозировала, что применение механизма экономического бронирования может увеличить поступления в госбюджет на 200 миллиардов гривен ежегодно. Он рассказал о разработке инициативы по обеспечению экономического бронирования сотрудников, которая будет предусматривать ежемесячную уплату военного сбора в размере 20 тысяч гривен.

Рада рассматривает две модели экономического бронирования

Напомним, Верховная Рада рассматривает две модели экономического бронирования украинцев от мобилизации, между парламентариями продолжаются дискуссии, сообщал глава парламентской фракции "Слуга народа", член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.

По словам нардепа, первая модель экономического бронирования предусматривает уплату налога от зарплаты не менее 35 тысяч гривен. То есть, сумма налога должна покрывать государству минимальное содержание одного бойца, заявил Арахамия.

В то же время вторая модель, обсуждаемая в парламенте, - это квотное бронирование по отраслям. Она предусматривает, что предприятия смогут забронировать определенный процент работников по своему усмотрению. За каждого такого работника уплачивается отдельный налог, равноценный минимальной зарплате военнослужащего ежемесячно.

По мнению нардепа, какая-то из обсуждаемых моделей экономического бронирования будет введена.

Бронирование военнообязанных работников

7 мая правительство продлило на один месяц сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных Минэкономики военнообязанным работникам отдельных предприятий и организаций.

Согласно постановлению КМУ №76, отсрочки от мобилизации предоставлялись военнообязанным работникам жизненно важных отраслей экономики и стратегических предприятий для обеспечения бесперебойной работы и поддержки критической инфраструктуры.

В 2023 году Минэкономики забронировало от мобилизации около 35 тысяч военнообязанных работников для стабильной работы стратегически важных объектов. Предполагается, что продление отсрочек позволит предприятиям сохранить производственные мощности в условиях военного положения.

Тем не менее, ряд крупных компаний сетуют, что из-за мобилизации испытывают кадровый дефицит. К примеру, из-за того, что каждый шестой работник мобилизован в ряды ВСУ, группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова в некоторых сегментах не может выйти даже на показатели 50-60% своего довоенного производства.

Напомним также, что немало шума в Украине наделала новость о бронировании от мобилизации работников цирка и телемарафона. На начало апреля по представлению Министерства культуры и информационной политики (МКИП) статус забронированных по всей стране получили 1150 работников сферы культуры и чуть более 700 медийщиков.

После хейта в соцсетях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное и более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.