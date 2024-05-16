После огласки в сети Минэкономики отменило бронирование сотрудников компаний Glovo, Visa и Favbet Tech

Министр экономики Юлия Свириденко отменила приказ о бронировании военнообязанных работников компаний Glovo, Visa и Favbet Tech после того, когда эта ситуация вызвали общественный резонанс и недовольство украинцев.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Учитывая общественный резонанс я отменяю приказ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно. Эта ситуация стала дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы она отвечала требованиям времени и потребностям бизнеса", – написала Свириденко.

Она объяснила, что процесс экономического бронирования происходит следующим образом: компании обращаются в Минцифру, которое признает (или не признает) их критически важными по определенным критериям. Далее Минцифры передает списки военнообязанных в Генштаб, а затем Минэкономики принимает решение о бронировании на основе заключения Генштаба.

Свириденко подчеркнула, что бронирование специалистов – законное право бизнеса для поддержки экономики, но этот вопрос не должен раскалывать общество. Поэтому будет проведено обновление постановления №76 для поиска оптимального решения, которое будет отвечать потребностям военных и позволит работать экономике.

С чего все началось

Напомним, сегодня днем нардеп Александр Федиенко опубликовал приказ, согласно которому своих работников забронировали компании Glovo, рекламные агентства, Favbet Tech, букмекерские конторы и компании с американскими владельцами.

"В целом я не против экономической блокировки. Деньги на содержание армии нам нужны. Но иногда даже руководители ТЦК не могут понять, почему предприятия, которые выпускают дроны, РЭБы, не бронируют, потому что не проходят по критериям, а вот такие как в перечне, письмо добавил, они вынуждены бронировать, закон… На всех совещаниях говорю, минстратегпрома, измените критерии!! Предприятия, которые делают РЭБы и дроны, они априори не могут иметь ту историю, которую вы заложили в критериях!

Также в списке есть ООО "Агри Чейн" (занимается разработкой программного обеспечения для агробизнеса), ГП "ССМ" (рекламное агентство) и ООО "Корт" (занимается производством военной техники и радиоэлектроники, РЭБ, дронов и т.п.).

Он отметил, что скоро в Украине возникнет проблема со связью, поскольку многих работников мобилизовали, а другие не хотят выполнять свои обязанности, потому что боятся.

"Сейчас начались блекауты, пока локальные, и все упомянули об операторах связи. Что правда у операторов вымыли (мобилизовали) персонал на обслуживание! Некому бегать ремонтировать, менять аккумуляторы. А оставшиеся не хотят ездить, потому что брони не имеет. Это. был другой звонок, от военных, что делать? Связи хорошо, но они точно не выполнят весь технологический функционал.

С части госслужащих снимут бронь

Как сообщалось, в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования.

Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие. Однако уже сейчас известно, что бронирование могут получить только половина госслужащих, а не все, как было раньше.

С обретением нового закона о мобилизации государственные служащие категории "Б" и "В" теперь будут бронироваться на 50% от их количества. Госслужащих категории "А" - это высший корпус госслужбы, эти изменения не коснутся.

После шума, поднятого из-за бронирования работников цирка, премьер-министр Украины Денис Шмигаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

Напомним, 1 1 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступит в силу 18 мая.

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