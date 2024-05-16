Після розголосу в мережі Мінекономіки скасувало бронювання працівників компаній Glovo, Visa та Favbet Tech

Міністерка економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання військовозобов’язаних працівників компаній Glovo, Visa та Favbet Tech після того, коли ця ситуація викликали суспільний резонанс та невдоволення українців.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу", - написала Свириденко.

Вона пояснила, що процес економічного бронювання відбувається наступним чином: компанії звертаються до Мінцифри, яке визнає (чи не визнає) їх критично важливими за певними критеріями. Далі Мінцифри передає списки військовозобов'язаних до Генштабу, а потім Мінекономіки ухвалює рішення про бронювання на основі висновку Генштабу.

Свириденко наголосила, що бронювання фахівців - законне право бізнесу для підтримки економіки, але це питання не повинне розколювати суспільство. Тому буде проведено оновлення постанови №76 для пошуку оптимального рішення, яке відповідатиме потребам військових та дасть можливість працювати економіці.

З чого все почалося

Нагадаємо, сьогодні вдень нардеп Олександр Федієнко опублікував наказ, згідно з яким своїх працівників забронювали компанії Glovo, рекламні агенції, Favbet Tech, букмекерські контори та компанії з американськими власниками.

"В цілому я не проти економічного блокування. Гроші на утримання армії нам потрібні. Але інколи навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, чому підприємства які випускають дрони, РЕБи, не бронюють, бо не проходять по критеріям, а от такі як у переліку, лист додав, вони вимушені бронювати, закон… На всіх нарадах кажу, мінстратегпрому, змініть критерії!! Підприємства які роблять РЕБи та дрони, вони апріорі не можуть мати ту історію яку ви заклали у критеріях!", - написав він.

Також в списку є ТОВ "Агрі Чейн" (займається розробкою програмного забезпечення для агробізнесу), ДП "ССМ" (рекламне агентство) та ТОВ "Корт" (займається виробництвом військової техніки й радіоелектроніки, РЕБ, дронів тощо).

Він зазначив, що скоро в Україні постане проблема із зв’язком, оскільки багатьох працівників мобілізували, а інші не хочуть виконувати свої обов’язки, бо бояться.

"Зараз почались блекаути, поки локальні, і всі згадали про операторів звʼязку. Що правда у операторів вимили (мобілізували) персонал на обслуговування! Немає кому бігати ремонтувати, змінювати акумулятори. А ті хто залишились, не хочуть їздити, бо броні не має. Це був інший дзвінок, від військових, що робити? Звʼязку не має. Старлінки добре, але вони точно не виконають весь технологічний функціонал. Я кажу, я попереджав", - додає Федієнко.

З частини держслужбовців знімуть бронь

Як повідомлялося, в Україні збираються оновити процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. На даний момент цей процес знаходиться на етапі узгодження та формування.

Його подробиці будуть оприлюднені після остаточного узгодження всіх складових, таких як мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовців та інші. Проте, вже зараз відомо, що бронювання можуть отримати лише половина держслужбовців, а не всі, як було раніше.

З набуттям нового закону про мобілізації державні службовці категорії "Б" та "В" тепер бронюватимуться на 50% від їхньої кількості. Держслужбовців категорії "А" — це вищий корпус держслужби, ці зміни не торкнуться.

Після галасу, здійнятого через бронювання працівників цирку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності 18 травня.

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