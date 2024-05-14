Через мобілізацію в Україні можуть зупинитися міжнародні автоперевезення: водії відмовляються їхати

Ринку міжнародних автоперевезень в Україні загрожує зупинка, оскільки бронь від мобілізації мають менше 5% водіїв міжнародних рейсів, а решта відмовляється їхати.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін, пише "Укрінформ".

Водії відмовляються їхати

"Останнім часом ми бачимо тенденцію до скорочення кількості вантажного транспорту у міжнародному напрямку. Наприклад, в "є-Черзі", незважаючи на сезон, зменшується кількість реєстрацій. Водії відмовляються виходити в рейси, бо бояться, що їх зупинять на пунктах пропуску, а такі випадки вже є, або, перетнувши кордон, кидають транспортні засоби, вантаж і не повертаються в Україну", - зауважив Балін.

Він вважає, що така ситуація вже незабаром може призвести до певного колапсу не лише транспортної галузі в Україні, а й в економіці загалом, якщо не буде створена прозора та зрозуміла системи бронювання.

Крім того, в АсМАП прогнозують ускладнення ситуації з 18 травня, коли набере чинності новий закон про мобілізацію.

"Наразі до нас надходить інформація, що нібито прикордонники на пунктах пропуску вже попереджають водіїв, що з 18 травня без відмітки в облікових документах вони не будуть їх випускати за кордон. На сьогодні таких вказівок немає, але ми всі розуміємо, що з 18 травня у прикордонників з'явиться право вимагати ці документи у будь-якої людини", - наголосив керівник АсМАП.

Від мобілізації забронювали лише 5% водіїв міжнародних рейсів

За словами Баліна, існуюча система бронювання не враховує того факту, що переважна кількість підприємств є малими і середніми, в ній працюють багато ФОПів. У той час як постанова Кабінету міністрів №76 щодо бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану не регулює питання надання броні саме для фізичних осіб підприємців.

Балін повідомив, що станом на 6 травня до Міністерства з розвитку громад, територій та інфраструктури звернулося 18 компаній, з яких статус критично важливого отримали тільки 5. Наразі, за оцінками учасників ринку автоперевезень, бронь від мобілізації мають десь менше 5% працівників галузі.

"Я не думаю, що по нашому ринку статус критичності зможуть отримати більше 10% компаній. Занадто складні критерії, яким потрібно відповідати. Але нам потрібно відшукати з державою баланс у потребах для ЗСУ, для економіки, зокрема для автомобільного транспорту, який з початку війни забезпечив величезний обсяг експортно-імпортних операцій через закриття портів", - сказав Балін.

Нагадаємо, Уряд продовжив на один місяць строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих Мінекономіки військовозобов'язаним працівникам окремих підприємств та організацій згідно постанови КМУ №76.

Шмигаль доручив розробити нову постанову про бронювання військовозобов’язаних

Після галасу, здійнятого через бронювання працівників цирку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури.

Одним із ключових питань в цьому напрямку, за його словами, є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних.

"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі", - зауважив Шмигаль.