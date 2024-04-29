Знімають з рейсів i мобілізують: міжнародні перевізники скаржаться на дії ТЦК на Закарпатті

Українські перевізники, які здійснюють міжнародні рейси, скаржаться, що працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) силоміць знімають їх з рейсів i забирають до військкоматів.

Про це повідомляє Асоціація міжнародних автоперевізників (АсМАП), до якої звертаються постраждалі компанії.

Зазначається, що водіїв зупиняють після перетину кордону, перевіряють документи та пропонують поїхати до ТЦК. Якщо перевізники відмовляються, їх доставляють силоміць.

“Водія, що їхав із Португалії, зупинили. Після того, як він вийшов із машини, водія забрали. I більше із ним зв’язку не було. Автомобіль з увімкненими фарами залишився збоку від проїжджої частини, як його i поставив водій. Ключі та документи забрали у військкоматі”, - розповів про ситуацію перевізник ТОВ "Шаль" (Київська область) Віталій Шаль.

Про факти затримання водіїв міжнародних перевезень також повідомляють перевізники ТОВ “КТС” (Рівне) та ТОВ “Транспеле” (Київ). За їхніми словами, працівники ТЦК обіцяють відпустити водіїв після перевірки документів, але після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) відправляють до навчального центру.

“Водій сказав, що не бажає, його фактично силою заштовхали у транспортний засіб. Доставили його у приміщення, де пройшов ВЛК, підписав документи з мобілізації й звідти попрямував на полігон біля Рівного”, - заявив перевізник ТОВ “КТС” Віталій Савчук.

Савчук зауважив, що працівники ТЦК не беруть до уваги те, що водій здійснює доставку вантажу та несе відповідальність за нього, згідно зі статтею 17 Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів.

Інциденти, описані перевізниками, відбулися в Закарпатській області на посту “Нижні Ворота”.

У свою чергу, президент АсМАП Леонід Костюченко звернувся з листом до Кабінету міністрів України, де пропонує звернути увагу на такі випадки й не допускати їх надалі.

“Я хочу звернутися офіційно до міністра оборони, до міністра інфраструктури – давайте сядемо за стіл, обговоримо всі проблеми і знайдемо шляхи вирішення цих проблем. Але не можна на автомобільних магістралях вилучати водіїв, забирати їх, кидаючи вантаж, кидаючи автомобіль на трасі... Людина повинна знати, виходячи в рейс, доїде вона додому чи не доїде”, - наголосив Костюченко.

Асоціація нагадала, що транспортне забезпечення належить до життєво важливих сфер економіки.

Посилення мобілізації

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності через місяць із дня, наступного за його опублікуванням, яке відбулося 17 квітня, тобто 18 травня.

У новому законі зазначається, що чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно протягом 60 днів з дня набуття чинності закону оновити свої облікові дані (адреса проживання, номери контактних телефонів, електронна пошта, якщо вона є, та інші дані). Це можна зробити відвідавши військовий комісаріат (ТЦК), центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через електронний кабінет призовника.

На військовий облік у визначеному порядку необхідно стати й українцям, які проживають за кордоном.

Нагадаємо також, що Кабінет міністрів України ухвалив резонансну постанову №443: там йдеться, що українські чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за межами нашої держави. З 23 квітня усі дипломатичні установи України за кордоном тимчасово призупинили усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.