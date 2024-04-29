Снимают с рейсов и мобилизуют: международные перевозчики жалуются на действия ТЦК на Закарпатье

Украинские перевозчики, осуществляющие международные рейсы, жалуются, что работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) силой снимают их с рейсов и забирают в военкоматы.

Об этом сообщает Ассоциация международных автоперевозчиков (АсМАП), в которую обращаются пострадавшие компании.

Отмечается, что водителей останавливают после пересечения границы, проверяют документы и предлагают поехать в ТЦК. Если перевозчики отказываются, их доставляют насильно.

“Водителя, ехавшего из Португалии, остановили. После того, как он вышел из машины, водителя забрали. И больше с ним связи не было. Автомобиль с включенными фарами остался сбоку от проезжей части, как его поставил водитель. Ключи и документы забрали в военкомате”, - рассказал о ситуации перевозчик ООО "Шаль" (Киевская область) Виталий Шаль.

О фактах задержания водителей международных перевозок также сообщают перевозчики ООО "КТС" (Ровно) и ООО "Транспеле" (Киев). По их словам, работники ТЦК обещают отпустить водителей после проверки документов, но после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) отправляют в учебный центр.

"Водитель сказал, что не желает, но его фактически силой затолкали в транспортное средство. Доставили его в помещение для прохождения ВВК, он подписал документы по мобилизации и оттуда направился на полигон возле Ровно", - заявил перевозчик ООО "КТС" Виталий Савчук.

Савчук отметил, что работники ТЦК не принимают во внимание то, что водитель осуществляет доставку груза и несет ответственность за него согласно статье 17 Конвенции о договоре международной автомобильной перевозки грузов.

Инциденты, описанные перевозчиками, произошли в Закарпатской области на посту "Нижние Ворота".

В свою очередь президент АсМАП Леонид Костюченко обратился к Кабинету министров Украины с письмом, где предлагает обратить внимание на такие случаи и не допускать их в дальнейшем.

“Я хочу обратиться официально к министру обороны, к министру инфраструктуры – давайте сядем за стол, обсудим все проблемы и найдем пути решения этих проблем. Но нельзя на автомобильных магистралях изымать водителей, забирать их, бросая груз, бросая автомобиль на трассе... Человек должен знать, выходя в рейс, доедет он домой или не доедет”, - подчеркнул Костюченко.

Ассоциация напомнила, что транспортное обеспечение относится к жизненно важным сферам экономики.

Усиление мобилизации

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада приняла законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступит в силу через месяц со дня, следующего за его опубликованием, которое состоялось 17 апреля, то есть 18 мая.

В новом законе отмечается, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо в течение 60 дней со дня вступления закона в силу обновить свои учетные данные (адрес проживания, номера контактных телефонов, электронную почта, если она есть, и другие данные). Это можно сделать, посетив военный комиссариат (ТЦК), центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или через электронный кабинет призывника.

На военный учет в определенном порядке необходимо стать и украинцам, проживающим за границей.

Напомним также, что Кабинет министров Украины принял резонансное постановление №443: там говорится, что украинские мужчины от 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределами нашего государства. С 23 апреля все дипломатические учреждения Украины за границей временно приостановили все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста.