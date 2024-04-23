В Украине резко возрос спрос на перерегистрацию автомобилей после принятия закона о мобилизации

С начала апреля количество регистрационных операций в сервисных центрах МВД выросло на 42%. Наибольшим спросом пользуется перерегистрация по договорам купли-продажи и дарения, свидетельствует статистика Главного сервисного центра МВД.

Согласно обнародованным данным, за первую неделю апреля в сервисных центрах МВД Украины было проведено 43 578 регистрационных действий, в течение второй недели – 48 784, а третьей – 61 816.

Инфографика: Главный сервисный центр МВД

Отмечается, что именно по договору купли-продажи с начала апреля было переоформлено 110 997 транспортных средств. Для сравнения, за аналогичный период марта таких сделок было 74 389.

В то же время, по договору дарения за первые три недели апреля было осуществлено 2 564 перерегистрации, тогда как за аналогичный период марта – 444.

Отметим, что именно в марте начался бум перерегистраций автомобилей на женщин, в частности по договорам дарения. По данным МВД, по состоянию на конец 2023 года количество перерегистраций возросло в 2,3 раза, что может свидетельствовать о желании собственников обходить потенциальные ограничения, прописанные в законе о мобилизации.

Ограничение для уклонистов

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада приняла законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступит в силу через месяц со следующего дня опубликования, которое состоялось 17 апреля.

Среди прочего, в новом законе прописаны ограничения на управление автомобилем, кроме случаев, когда установление такого ограничения лишает личность основного источника дохода (например, мужчина работает водителем такси или водителем другого транспортного средства) или транспортное средство используется в связи с инвалидностью или пребыванием на содержании лица с инвалидностью 1, 2 группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью.

В других случаях работники ТЦК могут обращаться в суд, который примет окончательное решение в отношении лица, своевременно не обновившего данные. Такое дело будет рассматриваться в суде в течение 30 дней.

Еще один из пунктов касается изъятия автомобилей у граждан на нужды Вооруженных сил. Норма не распространяется на тех, кто имеет только одно авто.

Как перерегистрировать автомобиль?

В Главном сервисном центре МВД напомнили алгоритм действий, чтобы быстро и удобно перерегистрировать транспортное средство. Отмечается, что перед посещением сервисного центра необходимо получить талон на получение услуги. Он доступен онлайн – на официальном вебсайте в разделе Е-запись, а также в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

При оформлении договора купли-продажи в сервисном центре МВД необходимо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины или вид на временное или постоянное жительство;

регистрационный номер учетной карты;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность на другое лицо (при необходимости).

Стоимость перерегистрации легкового автомобиля составляет ориентировочно 755 гривен без выдачи номерного знака. Также можно забронировать необходимую комбинацию цифр или букв номерного знака онлайн в Кабинете водителя, а затем закрепить этот номер на свой авто.

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