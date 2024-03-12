В Украине на фоне инициативы о лишении прав уклоняющихся наблюдается бум перерегистраций автомобилей на женщин

В Украине наблюдается значительное увеличение случаев передачи автомобилей от мужчин своим женам из-за договоров дарения. Вероятно, такая ситуация обусловлена новым законопроектом о мобилизации, который вводит определенные ограничения на владение имуществом для уклоняющихся от мобилизации мужчин.

Об этом пишет NGL.media, ссылаясь на ежемесячные данные МВФ.

Сообщается, что украинские женщины массово становятся владелицами автомобилей из-за договоров дарения, показывают данные МВД. По состоянию на конец прошлого года количество перерегистраций выросло в 2,3 раза, что свидетельствует о желании владельцев обходить потенциальные ограничения.

Согласно данным обычно количество таких перерегистраций составляло около двухсот в месяц, но начиная с лета 2023 года эта цифра стремительно выросла. В декабре количество договоров достигло почти 500, в январе превысило 1000, а в феврале – составляло почти 1300 договоров.

Данную норму из проекта закона исключили

12 марта комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал поправку об исключении из законопроекта о мобилизации норм о мерах влияния за уклонение от мобилизации, сообщила народная депутат от "Евросолидарности" Ирина Фриз.

"Только во время заседания комитета нацбезопасности, обороны и разведки была поддержана правка об исключении пункта 2 первой главы законопроекта о мобилизации, которым вносились изменения в Кодекс административного судопроизводства. Они касались введения мер влияния (ограничений, блокирования) по выезду за границу, вождение транспортных средств и блокировка счетов", - написала она.

Депутат добавила, что в эту норму было подано более 300 правок, которые указывали на недостатки и противоправные механизмы этого ограничения. Следующее заседание комитета, во время которого могут быть приняты определенные правки, запланировано на завтра.

"Если бы мы такими темпами двигались без закрытия заседания из-за отклонения внесенных "законодательных новелл", то до конца недели точно можно было бы пройти все правки", - добавила Фриз.

Уклонявшихся могли лишить права управлять авто

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский поддержал лишение права управлять авто.

По словам нардепа, нормы ограничения конституционных прав и свобод наиболее дискуссионны. Речь идет об ограничении прав физического лица в выезде за пределы Украины, об ограничении прав на управление транспортным средством, а также о наложении ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках.

"Мы решили, что ограничение в праве выезда за пределы Украины для военнообязанных, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уже прописано в законе о правовом режиме военного положения. Дополнительно это регулировать в новом законе, на наш взгляд, нужды нет. законе Украины об утверждении указа президента Украины о введении военного положения мы это урегулировали и так", - сказал он.

В то же время, была поддержана норма о запрете мужчине управлять транспортным средством, если он "не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т.д.".

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета". Документ был разработан Министерством обороны совместно с Генеральным Штабом.

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