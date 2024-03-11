Законопроект о мобилизации: Арахамия пообещал отсрочку для инвалидов и аспирантов

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия пообещал, что вопрос об отсрочке от мобилизации для первой, второй и третьей групп инвалидности, опекунов людей за инвалидностью, а также аспирантов будет урегулирован.

Об этом он написал в своем телеграмме.

"Хочу повторить еще раз для тех, кто снова разгоняет предательство: вопрос об I, II и III группах людей с инвалидностью будет урегулирован", - отметил Арахамия.

По его словам, в действующем законодательстве предусмотрен один опекун на одного человека с инвалидностью по его выбору.

"Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об уходе", - подчеркнул нардеп.

Он сообщил, что на следующей неделе Верховная Рада начинает рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. Эту правку депутаты будут отстаивать.

"То же касается и аспирантов. Как и было обещано, независимо от формы обучения, будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации", - сообщил Арахамия.

Учтено 45% правок

Как сообщил депутат Яросла Железняк, в настоящее время из более 4000 тысяч правок в законопроекте о мобилизации учли 1976 (45% от всех правок).

А именно:

1226 - учтено частично

506 - учтено

244 – учтено редакционно.

По словам Железняка, Верховная Рада рассмотрит правки и примет закон в целом в 20 числах марта.

"В лучшем случае закон подпишут и опубликуют в начале апреля. Далее месяц на вступление в действие, и поэтому он заработает где-то в начале мая. Все это релевантный прогноз, если снова на каком-то этапе не последует сбой", – прогнозирует Железняк.

Обещают учесть все предложения, которые улучшат законопроект

7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета". Документ был разработан Министерством обороны совместно с Генеральным Штабом.

Ранее глава фракции "Слуга народа", член комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия перечислил нормы в законопроекте о мобилизации, требующие исправления и просмотра до второго чтения. По его словам, арестов счетов уклонистов точно не будет, но будет другое принуждение.

Как сообщил депутат Федор Вениславский, Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, нарушающих законодательство о мобилизации.

"О блокировании средств на счетах, денежных активов и т.п. - мы в комитете эту норму отклонили. Поэтому маловероятно, что норма об аресте счетов попадет в финальный вариант закона", - заявил Вениславский.