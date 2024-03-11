Законопроєкт про мобілізацію: Арахамія пообіцяв відстрочку для інвалідів, доглядачів осіб з інвалідністю та аспірантів

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія пообіцяв, що питання щодо відстрочки від мобілізації для першої, другої та третьої груп інвалідності, доглядачів людей з інвалідністю, а також аспірантів буде врегульовано.

Про це він написав у своєму telegram.

"Хочу повторити ще раз для тих, хто знову розганяє «зраду»: питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано", - зауважив Арахамія.

За його словами, у чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором.

"Тільки так. І мова не про «постійний догляд», а просто про догляд", - підкреслив нардеп.

Він повідомив, що наступного тижня Верховна Рада починає розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. Цю правку депутати будуть відстоювати.

"Те саме стосується і аспірантів. Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації", - повідомив Арахамія.

Враховано 45% правок

Як повідомив депутат Яросла Железняк, наразі з більше ніж 4000 тисяч правок у законопроєкті про мобілізацію врахували 1976 (45% від всіх правок).

А саме:

1226 - враховано частково

506 - враховано

244 - враховано редакційно.

За словами Железняка, Верховна Рада розгляне правки і прийме закон в цілому в 20-х числах березня.

"В кращому випадку закон підпишуть і опублікують на початку квітня. Далі місяць на вступ в дію, і тому він запрацює десь на початку травня. Все це релевантний прогноз, якщо знову на якомусь етапі не піде збій", - прогнозує Железняк.

Обіцяють врахувати всі пропозиції, які покращать законопроєкт

7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Документ розробили Міністерство оборони спільно з Генеральним Штабом.

Раніше голова фракції "Слуга народу", член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія перерахував норми у законопроєкті про мобілізацію, які потребують виправлення та перегляду до другого читання. За його словами, арештів рахунків ухилянтів точно не буде, але буде інший примус.

Як повідомив депутат Федір Веніславський, Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізацію.

"Щодо блокування коштів на рахунках, грошових активів тощо - ми в комітету цю норму відхилили. Тому малоймовірно, що норма про арешт рахунків потрапить у фінальний варіант закону", - заявив Веніславський.