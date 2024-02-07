- Тип
- Важливо Важливо
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні: що далі
7 лютого Верховна Рада на своєму засіданні підтримала урядовий законопроєкт про посилення мобілізації №10449 у першому читанні.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
За його словами, за відповідне рішення проголосували 243 нардепи.
Як голосували по фракціям:
- Слуга народу - 178
- Європейська солідарність - 0
- Батьківщина - 0
- Платформа за життя та мир- 17
- За майбутнє - 7
- Голос - 3
- Довіра - 18
- Відновлення України - 12
- Позафракційні - 8.
Коли ухвалять остаточно
"Законопроект прийнято без пропозицій Комітету. Далі внесення правок до 21 лютого і друге читання", - зауважив Железняк.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Він прогнозує, що найбільш ймовірно буде прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні.
Раніше народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк розписав графік в Раді стосовно того, як буде рухатись законопроєкт №10449. За його словами, навіть у разі успішного проходження документу у парламенті, раніше березня він не вступить в силу.
Напередодні Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики визнав, що окремі норми законопроєкту №10449 щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби не відповідають вимогам антикорупційного законодавства.
Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що нова версія законопроєкту про мобілізацію містить норми, які суперечать Конституції, але закликав депутатів ухвалити документ у першому читанні.
Уряд вніс до Ради законопроєкт щодо мобілізації: подробиці
Кабінет Міністрів України 30 січня зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.
Проєктом закону пропонується:
- удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
- зміна призовного віку з 27 до 25 років;
- надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;
- виключення строкової військової служби як виду військової служби: усіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити в запас;
- встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби в запас, такі особи в зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;
- виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;
- запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;
- запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;
- встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;
- залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.
Згідно із законопроєктом право на відстрочку матимуть:
- особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;
- люди, які є опікунами особи з інвалідністю І чи II групи, визнаної судом недієздатною;
- члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи (не більше одного члена сім’ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;
- члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю II групи або особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за такими особами (не більше одного члена сім’ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;
- жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;
- вагітні жінки;
- тільки чинні народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
- здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом);
- докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
- наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно в закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку;
- не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років із дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;
- військовозобов’язані з-поміж громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби в запас у зв’язку зі звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;
- не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом шести місяців військовозобов’язані з-поміж громадян, які були звільнені зі строкової військової служби під час дії воєнного стану;
- право на відстрочку від призову не мають державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури.