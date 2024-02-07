Верховная Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении

7 февраля Верховная Рада на своем заседании поддержала правительственный законопроект об усилении мобилизации №10449 в первом чтении.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующее решение проголосовали 243 нардепа.

Как голосовали по фракциям:

Слуга народа – 178

Европейская солидарность - 0

Батьківщина - 0

Платформа за жизнь и мир- 17

За будущее – 7

Голос - 3

Довіра – 18

Восстановление Украины – 12

Внефракционные – 8.

Когда примут окончательно

"Законопроект принят без предложений Комитета. Далее внесение поправок к 21 февраля и второе чтение", - отметил Железняк.

Он прогнозирует, что наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле.

Ранее народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк расписал график в Раде относительно того, как будет двигаться законопроект №10449. По его словам, даже в случае успешного прохождения документа в парламенте ранее марта он не вступит в силу.

Накануне Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике признал, что отдельные нормы законопроекта №10449 относительно мобилизации, военного учета и прохождения военной службы не отвечают требованиям антикоррупционного законодательства.

Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новая версия законопроекта о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции, но призвал депутатов принять документ в первом чтении.

Правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации: подробности

Кабинет Министров Украины 30 января зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона об изменениях по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

Проектом закона предлагается:

усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;

смена призывного возраста с 27 до 25 лет;

предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;

исключение срочной военной службы как вида военной службы: всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас;

установление, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас, такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию;

исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;

введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;

введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;

установление ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы;

привлечение к мерам рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Согласно законопроекту право на отсрочку будут иметь:

лица, имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;

люди, являющиеся опекунами лица с инвалидностью I или II группы, признанной судом недееспособной;

члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью I группы, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы (не более одного члена семьи) при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления по ним ухода;

члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью II группы или лица, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, занятые постоянным уходом за такими лицами (не более одного члена семьи) е) при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

беременные женщины;

только действующие народные депутаты и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученный по одной специальности (специальности);

докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования условия, которые они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку;

не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию;

военнообязанные из граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию;

не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение шести месяцев военнообязанные из граждан, которые были уволены со срочной военной службы во время действия военного положения;

право на отсрочку от призыва не имеют государственных служащих, работников Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры.

Кабинет Министров Украины 30 января зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона об изменениях в отдельных вопросах прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

Проектом закона предлагается: